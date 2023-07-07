王毅批日本炒作「台灣有事」 台駐日代表謝長廷反駁

台灣駐日代表謝長廷。（中央社）

中共 中央政治局委員王毅 6日在北京接見日本 前眾院議長河野洋平率領的貿易促進團時表示，日本有人鼓吹「台灣有事就是日本有事」，這很荒謬及危險。對此，駐日代表謝長廷提出反駁。

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅6日痛批日本炒作「台灣有事」的說法，駐日代表謝長廷出席文化部駐日台灣文化中心一場有關台灣茶文化展覽開幕後，被記者問及感想。

謝長廷表示，「台灣有事就是日本有事」的說法不是日本政府炒作出來的，這是最近幾年大家的共識。以前為何不會有這種擔憂，主要是從中共前領導人鄧小平直到胡錦濤執政時代，強調一點就是堅持和平統一的路線不會放棄，所以那時候沒有問題。

他說，中國原本有4個「絕對」，其中一個絕對就是和平統一，大家覺得這很合理，是否統一，要用和平手段訴諸人民；但是最近突然改變了，變成對台灣「不惜動武」，這才是造成世界緊張的原因，因為不排除動武將造成台灣海峽和區域緊張。

有關台灣海峽局勢，謝長廷指出，世界各國關注航海的自由，貨物經過台灣海峽可能會被打掉，所以大家很關心。「問題必須回溯到源頭，不是緊張了才在那裡怪誰，就是要有世界觀，因為你（中共）這樣講出來（不惜動武），那表示台灣海峽有可能變成一個危險地區。」

東京電力公司福島第一核電廠計畫今夏將廠區內儲存含氚核處理水排入海洋一事，聯合國國際原子能總署（IAEA）4日公布檢視報告認為符合國際安全標準，中國對此強烈反彈。

謝長廷今天也表示，日本上週反駁指出，中國浙江省秦山第3核電廠2020年氚排放量約143兆貝克，是福島第一核電廠預定排放量的6.5倍，但中國沒任何說明，因為中國沒有準備。

謝長廷說：「講話要先關好後門，不要後門沒關，自己漏氣，連反駁都講不出來。」

他表示，氚是氫的同位素，氫是H2、氚是H3，要分離非常困難，而且費用非常高。所以IAEA就允許可以把氚稀釋後排海，全世界都一樣，台灣也是一樣。

他說，很多人不知道此事，看到日本要排放含氚處理水就暴怒，其實中國排放的含氚量更多。

謝長廷曾因台灣管制日本福島等5縣食品進口問題，主張應基於科學標準，引發台灣在野黨政治人物批評他是「助日代表」。有關福島核處理水排海一事，他的發言也遭立委痛批。

他表示，講實話有時對日本有利，有時不利，但人要講實話，不能說因講了對日本有利就不要講，或是說謊，最重要的就是誠實自然。