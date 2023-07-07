新聞評論／賴清德的美媒投書 仿文青體裡的小謊言

民進黨總統參選人賴清德投書華爾街日報，指責習近平企圖升高台海軍事衝突，他承諾將維持務實及一致性的兩岸政策，捍衛兩岸現狀。（記者杜建重／攝影）

「那一刻，改變了我人生的軌跡。……那是27年前的事。」

在略仿小英文青體開篇的《華爾街日報》投書裡，賴清德 向「疑賴論」未除的美國人，報告了他的從政初心與「保衛台海和平的計畫」。

但為了讓投書能夠帶點仿文青風格，賴清德只好撒一些謊。

賴清德透露，他棄醫從政的關鍵，是1996年的台海危機。當時還是台南成大醫院醫師的賴清德，下定決心，抱定使命要參與台灣的民主，要保護這個新興的民主國家不受侵略。

賴清德說的是，1996年他當選第三屆國民大會代表。那年3月，台灣在中共 飛彈試射與軍事演習的威脅下，完成中華民國首次總統直選與國大代表選舉。就是那一刻，改變了賴清德的人生軌跡，他有使命要參與台灣的民主。

賴清德沒說的是，他參選第三屆國代大表，其實早在1995年5月初就完成了民進黨內的國代初選登記。換言之，在賴清德決定參選時，李登輝的康乃爾大學之行計畫，根本還沒獲得美國白宮批准；當時，不知賴清德如何預演「台海受到飛彈及實彈操演的威脅，商船進出因為中國的軍事野心而受到影響」？

人之初，很重要；偉人之初，更重要。就像蔣公幼時看了魚兒逆流而上，體會不畏艱難力爭上游的勇氣，最後成了民族救星。

為了成就偉人之初，賴清德把人生軌跡悄悄往後挪移近一年，加了中共軍演背板和飛彈試射配音，再插進字幕，寫上參與台灣民主、保護台灣不受侵略的使命。賴清德成功把第三次台海危機拿來搭配他的政治初登場。

賴清德還說，當時北京 想藉軍演威脅台灣人民，迫使我們將選票投給專制政權所期望的候選人。所幸，那些候選人並未勝出。台灣的民主從此蓬勃發展。賴清德更用「歷史總會重演」，強烈暗示當前的台海情勢，以及特別是總統選情。

賴清德說的是，北京打壓李登輝，李登輝反而高票當選。

賴清德沒說的是，李登輝在台南成立競選總部時，賴率眾鬧場，要求李登輝簽署「台灣不是中國一部分」宣言，還有人在衝突中受傷。所幸，台灣民主的蓬勃發展，沒有受到賴清德鬧場的攔阻。

但賴清德還記得他要求李登輝簽署的「台灣不是中國一部分」宣言嗎？如果這次《華爾街日報》投書，也把這份宣言帶上一筆，面對美國的「疑賴論」，賴更是跳進太平洋也洗不清了。

賴清德投書裡的破綻與矛盾，就不說了。不過，賴清德指責習近平企圖升高台海軍事衝突時，國安局長蔡明彥正在說明中共發動戰爭能力還不夠，台灣兵凶戰危氣氛是認知作戰。那麼，這是賴清德打臉國安局長，或者是國安局長暗示賴清德在對美國人和台灣人進行認知作戰？