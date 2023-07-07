浙江台灣合作周登場 宋濤：堅持九二共識 兩岸回正軌

大陸國台辦主任宋濤。（記者林宸誼／攝影）

中國大陸國台辦主任宋濤6日表示，兩岸關係和平發展是維護台海和平，促進共同發展，造福兩岸同胞通向民族復興的正確道路，「只有堅持九二共識，反對台獨，兩岸關係能回到和平發展的正確軌道上。」

宋濤6日在杭州的「2023浙江台灣合作周」開幕會上表示，希望廣大台胞台商把握中國式現代化發展的機遇，發揮自身的優勢。他說，中共 總書記習近平 強調，為推動兩岸關係所做的一切，就是為了實現兩岸同胞對美好生活的想法。

宋濤表示，參加本屆浙台周的台灣同胞超過600人，這充分說明，要和平、要發展、要交流、要合作，是兩岸主流意見和兩岸同胞的共同心聲。中國20大 優化了以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興的宏偉藍圖。

宋濤指出，大陸認真貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，今年以來，大陸經濟回升向好的態勢明顯。在世界主要經濟體中表現出中國式現代化建設穩步推進，在實現新型工業化、構建現代化產業體系過程中蘊藏著巨大的商機和發展動能。

宋濤認為，兩岸產業鏈、創新鏈、人才鏈、價值鏈合作空間巨大，在綠色能源，智慧製造等新業態場景，合作前景廣闊。

宋濤強調，大陸探索海峽兩岸融合發展新路，建設兩岸融合發展示範區，已經為台胞、台企辦實事，得到兩岸同胞的熱情回應，只要是有利於增進兩岸同胞的親情福祉，有利於深化彼此理解認同，大陸都會用心、用情、用力去做。