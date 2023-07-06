投書WSJ 賴清德輸誠避談現狀 美會埋單？

民進黨總統參選人賴清德投書華爾街日報，提及保衛和平的「四個支柱」，並承諾將維持務實及一致性的兩岸政策，捍衛兩岸現狀。(記者杜建重／攝影)

中華民國 副總統暨民進黨總統參選人賴清德 投書美國華爾街日報(WSJ)，闡述毫無新意、只有新標題的兩岸政策，大談維持「現狀」，卻不解釋「現狀」為何？賴清德在兩岸問題上謹小慎微，以看似延續蔡英文 路線的淡妝對美輸誠，企圖緩解美國對賴清德過往無論是羊頭或狗肉的「台獨金孫」形象的疑慮。

看準拜登政府「抗中」仍不得不「合中」的兩難，北京之前已藉美國國務卿布林肯訪問之機，暗示賴清德當選，將加劇台海緊張局勢。

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜剛拋出兩岸主張，以中華民國憲法包裝已不具票房的「九二共識」，但至少回到尋求兩岸和平的積極路線。賴清德與其團隊用心良苦，選在美國「獨立紀念日」投書，談維繫台海和平的主張，政治宣傳目再明白不過。

賴清德此篇投書，延續蔡英文執政以來「親美抗中兩岸不想有作為」的政策底蘊，大談美台關係之餘，對美國十分關注的兩岸立場，選擇只用字斟句酌的一段，輕悄悄地帶過：

「我會支持兩岸現狀。」賴清德說：「這個現狀這符合中華民國（台灣的正式名稱）與國際社會的最佳利益。」

賴清德對自己「務實台獨工作者」的宣示一向自豪，美國對他這樣的形象認知亦根深柢固；賴清德想選總統，此時最需要的就是向美國保證，他的兩岸政見和蔡英文並無二致，就算毫無作為，也不會成為麻煩製造者。

1979年的台灣關係法敘明「西太平洋地區的和平及安定符合美國的政治、安全及經濟利益，而且是國際關切的事務。年來美國和歐盟將台海穩定連結至全球利益；蔡英文2015年在華府智庫稱維持現狀符合各方最佳利益；如今賴清德複製貼上，加入「中華民國（台灣）」的主詞，呼應美方立場，並再次強調蔡規賴隨，包含不定義現狀內涵的模糊路線。

但弔詭的正是賴清德這句「支持兩岸現狀」，卻對兩岸的「現狀」避而不談。雖可以說是簡單明瞭，也可以說是空洞無料，但基本上就是沒有「兩岸」政策。重點就在，賴清德所謂的兩岸「現狀」是什麼？

兩岸的「現狀」很明確，就是中國想盡一切辦法孤立台灣，台灣想盡一切辦法與中國不相往來。

一言以蔽之，支持這樣的「兩岸現狀」，就是台灣中國，一邊一國。賴清德以為「維持兩岸現狀」就是美國要的，也含蓄地再提醒美國，他的「台獨金孫」絕非浪得虛名。

但賴清德殊不知，美國要的「兩岸現狀」，隨著美中關係時刻在變化。美國所以「疑賴」，正因為美看待兩岸關係，必須與美中競爭與修睦的動態關係下考量。美國要觀察賴清德的執政路線是否可預測且一致，也要預判北京對於台灣政治新局可能採取的行動，是否會影響區域穩定與安全；換言之，這個懸在賴清德頭上的問號，會隨著美國在亞洲的戰略利益以及美中關係的起伏而改變。

而這正是賴清德及其支持者所無法明白或接受的「現狀」。

賴清德過去說自己是務實台獨工作者，如今為了大選，留下「務實」避談「台獨」，在消除疑賴論的路上持續努力；而這條努力道路沒有終點，美國歷經陳水扁總統的從「四不一沒有」到「四要一沒有」，這點創傷後壓力症候群至今猶存。

從美國的角度出發，民調上賴清德暫居首位，但選舉未到最後關頭，賴清德、民眾黨主席柯文哲與侯友宜都可能是日後打交道的對象。

回到問題的本質，美國政府從2012年修理蔡英文，導致其落選，到後來支持蔡英文，關鍵不在蔡說了什麼，而是蔡做了什麼。無非是蔡英文採取符合美國最佳利益的政策。如今的賴清德也面臨相同的考驗，這也是賴清德的「現狀」。