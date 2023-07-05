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AIT擴建用校地 議員：賤賣國土 民眾：為何如此配合美？

台灣新聞組／台北5日電
美國在台協會台北辦事處要擴建，選定內湖國中金湖校區用地，當地民眾議論紛紛。（記者曾學仁／攝影）
美國在台協會台北辦事處要擴建，選定內湖國中金湖校區用地，當地民眾議論紛紛。（記者曾學仁／攝影）

美國在台協會（AIT）台北辦事處又要擴建，鎖定內湖國中金湖校區用地。當地民眾議論紛紛，認為既然是學校用地，應該保留給市民使用，不知為何政府如此配合美國？議員也認為，活化都市土地有很多方式，給AIT增加設施只有美國人可使用，一般市民無法使用，哪裡算是活化土地，根本是賤賣國土。

據了解，台北市政府對於AIT擴建要用到學校用地，早在柯文哲市府時已經承諾，柯當時表示因為少子化，台北市用不到這塊學校用地，因此可以提供美方使用。

外界謠傳擴建與軍事用途有關，但AIT僅指出，計畫增加人員以強化台美在商業、文化及其他方面交流，同時規畫利用現有綠地建造新的辦公大樓、倉儲空間，提供員工休閒中心及停車場，這塊土地的獨立、便利和安全性提供AIT未來成長的空間，同時強化美國對台堅實的保證。

外交部說，台美關係近年持續正向發展，雙方在商務、教育、文化、旅遊等方面交流較以往更密切。美國在台協會台北辦事處因應業務持續增長，規畫擴充辦公空間，外交部將依都市計畫變更的相關法規，協調各單位提供必要協助。

AIT台北辦事處是美國根據台灣關係法設立，原在信義路的美軍設施用地，那塊地也是教育用地，歷任台北市長到議會備詢都被議員要求收回用地，直到陳水扁擔任總統，AIT台北辦事處才在外交部長簡又新協助下遷往內湖。內湖新館擴建所需土地，北市教育用地占3.81%、私有地0.8%，中央主管的國有地占九成五。

外交部與AIT 7月12日將合辦都市計畫變更草案公開展覽前座談會，邀請基地所在的內湖區清白里里民和民代參加，聽取在地意見。但清白里長陳東源表示，收到外交部透過台北市府發到里辦公室的公文，才知道學校用地將變更為機關用地，之前沒溝通，地方民眾覺得不受尊重。

周邊民眾擔心擴建後會不會有酒吧、餐酒館聚集，影響居民生活品質。還有民眾認為，擴建案從里長到民代都不知道，令人質疑民進黨政府百分百順從美方要求，心中到底有沒有地方百姓？

AIT 教育 台灣關係法

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