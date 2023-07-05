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談4支柱和平計畫 賴投書WSJ：支持兩岸維持現狀

記者張文馨／華盛頓報導
賴清德投書華爾街日報(WSJ)。(本報資料照片)
賴清德投書華爾街日報(WSJ)。(本報資料照片)

在美國獨立紀念日當天，代表民進黨競選下一任總統的副總統賴清德投書華爾街日報(WSJ)，揭櫫四項支柱的和平計畫，其中，賴清德稱自己的兩岸政策「務實且一貫」，他支持兩岸維持現狀。

賴清德的四項支柱和平計畫包含，強化台灣威懾能力、建構經濟安全，與全球民主國家建立夥伴關係，並務實一致地支持兩岸現狀。

賴清德以「維持中國與台灣和平的計畫」為題，投書華爾街日報，稱當北京加大軍事與經濟施壓力度時，台灣不能夠將民主視為理所當然。

賴清德撰文表示，中國大陸國家主席習近平在香港鎮壓異議者，在新疆建立「再教育營」，在南海挑起衝突，並在台灣海峽強化軍事冒險主義（military adventurism）；從台海到烏克蘭，全世界意識到民主必須被呵護，否則可能會死亡。

賴清德表示，強化台灣威懾能力，國防是國安基石，在蔡英文總統領導下，台灣增加了國防預算、改革徵兵制度與後備系統，支持國軍訓練與發展新能力，這些增加了北京的進犯成本，從而降低軍事衝突的風險，他承諾要加速轉向不對稱作戰軍力的行動，聚焦在有效且機動的軍事能力上，也會尋求與盟友夥伴的更多作，尤其是軍事訓練、部隊調整、民防和訊息共享。

賴清德提到，經濟安全就是國家安全，他將提高工資、減稅和吸引外資列為優先，主張強化安全的供應鏈，也會支持創新本土產業，降低不必要的監管，並確保公平共享經濟成果。

賴清德表示，第三支柱是與全球民主國家建構夥伴關係。

最後，賴清德提到，必須有穩定且有原則的兩岸關係領導力。

賴清德說，近年來，中國大陸以堅持九二共識和一中架構為由切斷交流，解放軍在南海擴大軍事緊張，威脅台灣、日本與鄰國；儘管面臨軍事和經濟挑戰，賴清德說，他的優先政策依然是「務實與一貫」，「我將支持兩岸現狀—這符合中華民國（台灣的正式名稱）與國際社會的最佳利益。」

賴清德表示，他永遠不排除在不預設前提、基於對等與尊嚴原則下對話的可能性。

賴清德說，解放軍艦持續在台海周遭活動，以影響台灣的民主選舉，經濟緊張局勢也一直存在，「我們每天都被提醒，不能把自由與民主視為理所當然」，他的承諾始終明確，他會為台灣人民與國際社會的和平與穩定而努力。

賴清德 北京 華爾街

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