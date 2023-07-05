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加州2022年凶殺率下降5% 僅歷史最高點一半

新聞評論／美頻對台下指導棋 影子揮之不去

記者 高凌雲

1958年出版的「醜陋美國人」一書，描寫美國外交跋扈囂張，踐踏他國尊嚴，幾十年過去，美國不曾改變干涉他國內政習慣。譬如台灣兵役制度，處處可見美國下指導棋的影子。

國民黨總統參選人侯友宜提政見，主張當選總統後，在台海和平穩定前提下，要將兵役改回四個月。不到一天，美方壓力就來了，侯友宜4日出面說明兵役縮短的主張是有前提的，美國是長久以來最堅強的盟友，當選總統後他一定會加強國防戰備，並強調會持續對美軍購。

侯友宜選情仍待振作，還計畫以總統參選人身分訪美，美方會見的層級，外界必定高度關注，此時當然要字斟句酌，避免影響訪美行。

台海安全問題牽涉美國亞太戰略利益，但安全局勢究竟如何，台灣自己最清楚，美國只是外人，但蔡政府向來對美國言聽計從，從國防採購到兵役問題，即使浪費龐大社會資源，仍處處以美國馬首是瞻，義務役和教召延長、全民動員法大修、全國警局擴大召募民防，美方提供意見「指導」，台方提升全民防衛總動員，斥資鉅額國防預算對美軍購，打造台灣成為「刺蝟之島」。

美中強權對抗下，台灣夾處其中，在民進黨政府傾斜的美中台政策下，台海局勢兵凶戰危，一個穩定和平的兩岸關係，需要兩岸彼此理性面對，但華府似有若無的拉扯，背後下指導棋的影子揮之不去，讓兩岸局勢治絲益棼。

侯友宜 預算 國民黨

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