侯友宜首度表態九二共識 國台辦說話了

國民黨總統參選人侯友宜。（記者余承翰／攝影）

國民黨 總統參選人侯友宜 日前首度就「九二共識」表態，受到兩岸各界關注，中國國台辦發言人陳斌華晚間回應，強調九二共識是兩岸關係和平發展的政治基礎，是維護台海和平穩定的「定海神針」，中國願與國民黨等政黨，在九二共識基礎上「保持良性互動」。

中國國台辦發言人陳斌華4日晚間就侯友宜的表態指出，「九二共識」是1992年中國海協會與海基會經兩岸雙方分別授權商談達成的，「九二共識」核心意涵是「海峽兩岸同屬一個中國」，明確界定了兩岸關係的根本性質，是兩岸關係和平發展的政治基礎，是維護台海和平穩定的「定海神針」。

陳斌華強調，2008年至2016年，兩岸雙方在「九二共識」基礎上建立互信，共同開創兩岸關係和平發展局面，給兩岸同胞帶來了實實在在的利益。他指出，中國願與包括中國國民黨在內的台灣各政黨，在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，保持良性互動，鞏固增進互信，加強交流溝通，推動兩岸關係重回和平發展的正確軌道，維護台海和平穩定，造福兩岸同胞。

侯友宜3日在電視節目上首度就九二共識表態，表示自己接受「合乎中華民國 憲法的九二共識」，反對「一國兩制的九二共識」，也反對「被蔡英文汙名化的九二共識」。