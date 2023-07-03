布林肯訪華後 陸委會諮委：美中對抗可能性稍緩解

陸委會近日召開諮詢委員會議，主題為「中國大陸對全球經濟影響力之觀察」。（聯合報系資料照片）

陸委會近日召開第47次諮詢委員會議，據其3日發布內容，部分與會諮詢委員分析，觀察中國大陸近期對台採和平促進兩岸共融基調，以及美國國務卿訪陸等事件，美中對抗及地緣政治風險升溫的可能性應稍緩解。

本次陸委會諮詢委員會議，主題為「中國大陸對全球經濟影響力之觀察」。學者引言指出，近期中國大陸對外經貿及投資 ，受美國及其盟友圍堵，而轉向非洲、中亞及東南亞 等其他地區。其與RCEP成員國的經貿連結更加緊密並透過持續推動「一帶一路 」計畫，減緩美國推動供應鏈去中化的衝擊。

同時，中國大陸亦積極參與國際經濟整合，申請加入CPTPP，透過元首與峰會外交拓展對外政經關係，惟中國大陸兼採安全與經濟恫嚇的雙重手段，加深各國對中國大陸的反感與疑慮。另，人民幣國際化為其提升國際地位與實質影響力的重要策略，但人民幣國際支付比率等國際化指標仍低，短期內幾無可能取代美元地位。

在此之下，學者指出，中國大陸仍為我國及台商對外投資主要市場，建議政府積極協助台商因應中國大陸經貿環境變化及美中地緣政治風險。

與會部分陸委會諮詢委員分析，近期中國大陸經濟數據表現不佳，多家調研機構下修中國大陸經濟成長率，但去年低基期因素，預測其今年會成長5%以上。另，觀察中國大陸近期對台採和平促進兩岸共融基調，以及美國國務卿訪陸等事件，美中對抗及地緣政治風險升溫的可能性應稍緩解。

但部分諮詢委員也再次提醒，考量難以完全經濟脫鉤等因素，西方國家未來對中經貿往來可能在傳統產業領域維持交流，在關鍵科技領域大幅限縮或圍堵。美國對中國大陸採取經濟壓制手段以削弱其國際影響力，對台灣及台商相關影響應持續關注。

據陸委會發布內容，部分諮詢委員提到，中國大陸近期透過其數位技術及經濟擴大對東南亞國家的滲透，在東南亞經濟影響力不容忽視。不過，由於中國大陸經濟惡化，將難以對RCEP或「一帶一路」成員國加大注資力道，影響力有轉弱趨勢，另中歐投資協定中斷，美國低價商品由中國大陸進口占比大幅下降，中國大陸原市場份額被取代，未來恐難以恢復。