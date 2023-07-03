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邀特拉斯等政治人物到訪 大外宣過頭 花錢換風險

記者 陳熙文
美國前國務卿龐培歐曾訪台。(記者曾吉松／攝影)
美國前國務卿龐培歐曾訪台。(記者曾吉松／攝影)

英國前首相特拉斯5月受邀訪台，表現出力挺台灣的態度，在近年來美中競爭的國際局勢之下，其實並不罕見。許多國外政治人物為了彰顯自己捍衛民主、抗中先鋒的形象，無不想到台灣沾光。然而，在他們慷慨激昂，為民主、為自由的挺台發言背後，「費用」可不便宜。

美國前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）去年受邀訪台，有媒體指出其演講費用為15萬美元，高達台幣400多萬元。在英國國會揭露的資訊中，特拉斯則稍便宜，合計演講費加住宿、交通等費用，約350萬元。

對於台海議題，西方社會確實存有關注、同情，及支持的目光。但關心的同時，也有政治人物藉此大賺一票。蔡政府花錢請重量級人物訪台，無疑是要表現出世界各國對蔡政府的支持及重視，也讓他們為蔡政府相對強硬的兩岸政策背書。不過，蔡政府大外宣要當心做過了頭。

以特拉斯為例，她的對中態度早被英國國內視為強硬派，實際上與英國政府的對中態度不再一致。其實，在特拉斯訪台前，就引發不少英國國內人士的批評。曾在去年率團訪台的英國國會下議院外交委員會主席柯恩詩（Alicia Kearns）就批評特拉斯此行是「最差勁的IG外交（ instagram diplomacy ）」，也有媒體認為特拉斯的台灣行可能製造外界對英國外交政策誤判，就連英駐台辦事處對特拉斯來訪，態度也是低調再低調，在社群網路上毫無宣傳，深怕特拉斯的言論可能波及官方立場。

最危險的，莫過於特拉斯公開地將中國大陸與西方世界置入新冷戰框架，不但在她的「經濟北約」論述中，將其想法與美蘇冷戰中的「輸出管制統籌委員會」做比較，她也露骨地說，「有些人說他們不想要另一個冷戰，但這已經不是我們可以選擇的」，暗指冷戰即將邁入進行式。

但事後來看，不管是美國和歐洲都正在緩和與中國大陸之間的關係，美國也正積極尋求與中方對話，特拉斯的鷹派論述極有可能破壞台海之間的和平穩定關係。

特拉斯此行，儘管高調的挺台論述可能讓部分民眾大呼過癮，但她的立場偏激，已不能作為英國官方立場的參考，也未必對實質外交有所幫助。政府花費大把鈔票，卻買來一個極大的風險。

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