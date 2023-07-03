特拉斯訪台相挺有價 英揭台方花費350萬

英國前首相、現任下議員特拉斯（左）5月間受邀訪台。圖為特拉斯搭機抵台時，外交部長吳釗燮（右）到場接機。(本報資料照片)

英國前首相、現任下議員特拉斯 （Liz Truss）5月間受邀訪台，發言力挺台灣。英國近期公布國會議員的額外收入，其中載明特拉斯訪台演講，及訪台期間的交通、住宿等，都由具濃厚政府色彩的財團法人兩岸交流遠景基金會和外交部埋單，總額9萬英鎊，約為台幣350萬元。

本報系聯合報報導，特拉斯於今年5月16日至20日訪台，日前有媒體向外交部詢問經費細節，外交部則回應說，相關費用均依照邀訪外賓規定辦理。

而根據外交部今年度預算 書，外交部早規畫將在今年擴大推動邀訪外賓，預訂邀請2368人次外賓訪台交流，較去年度增加約300人次，預算規模也從3.7億元（台幣，下同，約1200萬美元）再增5600萬元，達到近4.3億元，經費將用於接待歐洲、北美、拉美、聯合國和國際組織及國際NGO人士訪台交流，包括機票、膳宿、在台交通費和保險等。

特拉斯過去一直被外界視為對中國的強硬派，並在擔任英國首相期間，一度希望將中國大陸視為英國的威脅（threat）而非現行的體制性競爭對手（systemic rival）。她在5月演說中對台灣表達強烈認同，批評中國作為威權體制，對自由民主的價值造成威脅，認為台灣面臨中國威脅，自由陣營應主動採取行動，否則「沒有自由的民主，什麼都不是」，並強調「你們的未來就是我們的未來」。

特拉斯也在演說中提及，在經濟上，應該建立一個經濟北約組織（economic NATO），聯合支持自由與民主國家合作。她表示，過去在冷戰中，西方國家亦設有「輸出管制統籌委員會」來面對蘇聯，現在也應該採行相同的辦法來面對中國，來決定西方國家的科技出口、經貿和投資。

然而，特拉斯看似力挺台灣，卻不是「免費」相挺。英國國會近期秉持透明公開的精神，公布國會議員的額外收入，內容指出，特拉斯受邀到台灣演講，獲得來自遠景基金會8萬英鎊的收入（約台幣310萬元）；而她訪台的機票錢，以及在台期間的住宿費等，合計為1萬841英鎊（約台幣40萬元），則由台方外交部埋單。

台北中國時報報導，國民黨 立委洪孟楷對此批評，明明是花錢請國際友人，又要對內宣傳，這就是民進黨一貫的伎倆跟手法；他不反對國際友人來台，但若都是用這種方式邀請，就是「打腫臉充胖子」，陷入「金錢外交」的迷思，他要求政府將相關費用一五一十地對外交代清楚，因為每筆錢都是民眾的納稅錢。

國民黨立委曾銘宗也說，台灣請國外政要訪台，錢必須花在刀口上，產生的效益也要進一步評估，要是效益不夠高，就絕對不應該浪費納稅人的錢。