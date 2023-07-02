搶攻電動車 和大美國新廠落腳新墨西哥州 明年初動土

全面搶攻電動車 市場，和大公司董事長沈國榮6月30日表示，原本預計半年內確定的美國廠址，已提前定案落腳新墨西哥州 ，預計將在明年初動土、最快後年第1季量產，初估三年內投資 30億（台幣，下童，約9630萬美元），做好全面拓展電動車相關商機的準備。

沈國榮透露，端午節期間即已赴美，馬不停蹄地尋找合適的建廠土地。和大原先評估的美墨邊境四州中，加州土地昂貴、亞利桑那州已有台積供應鏈，人工與建築成本都高，德州也有類似問題，最後確定在新墨西哥州，隔著美墨邊境的鐵網與富士康、緯創相望。

沈國榮與當地工業區開發商簽定MOU，將取得30英畝土地。原本20英畝土地的計畫因為當地土地成本划算，建蔽率僅五成（原為四成爭取至五成），增加至30英畝，相關前置作業完成後，預計在明年初動工建廠，後年第1季開始完工量產。未來和大將可直接供應北美車廠相關零件系統，也將原委外處理的物流收回自營，第一階段計畫投資30億。

由於和大直接在美國設廠，未來不只供應特斯拉，更可擴展到更多的美系客戶，對和大的意義非凡；甚至電動皮卡、電動洲際卡車及自駕配送車隊等營運成長動能，和大已作好準備。