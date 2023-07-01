新聞眼／軍備看似壯觀 國防策略卻待商榷

蔡政府上任7年多，美方軍售已達400億美元之譜，接近陳水扁、馬英九兩任前總統任內的總和。站在軍備提升觀點看似「壯觀」，但從戰略層面，政府的國防與建軍策略，卻大有可商榷之處。

2008至2016年，軍售額度偏低，除了馬政府積極度較低，更關鍵是歐巴馬 政府卡關，不願惹火北京。兩國政黨輪替後，川普 的前兩年，對台軍售甚至不如前朝，但後半大打反中牌，「協助台灣自衛」既具備正當性，更有大利可圖。總計川普上任前兩年，只軍售兩次、17.5億美元，後兩年卻賣了8次、近170億美元。

拜登 的策略介於川普、歐巴馬之間，雖然持續對台軍售，但重點往往由高價大項目，轉為彈藥與後勤補保。一方面不打算重蹈川普的過激政策，另一方面也因拜登政府更積極介入台方建軍，認為國軍急於買武器，但卻未編列足夠的資源「養武器」，因此透過對台軍售的項目，迫使台方糾正「惡習」。

如此觀察不無道理：國軍長期輕視後勤，財力與人力都嫌不足。這當然是買到新武器被視為成就，而後勤不易明顯建功，甚至剋扣也一時看不出弊病。各軍種力拚「頭過身就過」，為爭取項目出線，往往刻意低估後勤開銷來減少總金額，認為彈藥零附件可以事後再補。結果是上了車也未必補票，因為預算又被優先用到爭取新案去了。

比輕視後勤更糟糕的問題，是對國防產業抱持的心態。蔡政府標榜國防自主與產業化，理想固然美好，然而幾年來的作為，卻顯示往往忽視構成產業的要件，就是必須符合市場需求。相較於硬要自製的完整武器裝備，卻因沒有海外用戶而成本居高不下，不如專攻某些關鍵零件或技術，才是將錢花在刀口。

就此而言，台方引進Mk44鏈砲的數量可觀，向美方爭取彈藥生產技轉，具有一定的正當性，然而這次還是軍售解決。我國的國防自主，到底是否走在正確的路上，恐怕值得懷疑。