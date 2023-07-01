我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加拿大挖角美國科技人才 鎖定加州、目標1萬人

中國女星Happy讀成Habby 被譏又是「絕望的文盲」

重啟兩岸服貿協議？綠：沒有討論餘地

記者周佑政、林縉明、蔡晉宇╱台北1日電
藍白陣營最近疾呼重啟兩岸服貿協議，民進黨立院黨團總召柯建銘說，服貿「完全沒有討論的餘地」。圖為民進黨在立法院召開「重啟一中服貿是假議題」記者會。(記者曾學仁／攝影)
藍白陣營最近疾呼重啟兩岸服貿協議，民進黨立院黨團總召柯建銘說，服貿「完全沒有討論的餘地」。圖為民進黨在立法院召開「重啟一中服貿是假議題」記者會。(記者曾學仁／攝影)

行政院會日前通過「台美21世紀貿易倡議」首批協定，將送請立法院查照，但立法院在野黨團要求改為審查案，迫於輿論壓力，民進黨立院黨團昨天首度表態「我們會接受」，行政院也轉向表示「尊重」，預計立法院在7月臨時會進行處理；至於是否重啟兩岸服貿協議，綠營說，「完全沒有討論的餘地」。

國民黨團、民眾黨團強力主張台美21世紀貿易倡議首批協定，必須經由國會實質審查。行政院原堅持該倡議是行政協定而非條約，送立法院查照即可；但全案引發民間團體反彈，藍營也鎖定為下一個戰場。

民進黨立院黨團總召柯建銘昨天說，「行政院送來的是查照案，立法院要改為審查案，我們也會接受」，不排除在朝野協商時，主動提出在7月第二次臨會時，增加處理這項台美協定的議程，甚至可請行政院長陳建仁到立院專案報告；陳建仁昨也表示「尊重立法院的職權行使，希望這個倡議能夠完成所有的程序」。

柯建銘還原行政、立法針對台美21世紀貿易倡議的討論過程，他說，立法院第一次臨時會結束後，大約11天前，行政院經貿談判辦公室總談判代表、政務委員鄧振中就表態願意主動去向各黨團說明。

柯建銘說，這項台美貿易協定，是台美經貿外交30年來的重大突破，也是美國對台灣友好的法案，行政部門有必要清楚向民眾說明，民進黨團的態度也是正面、積極。針對台美21世紀貿易倡議，「我們不排除主動提案，增加相關議程，也會請行政院長來報告」。

民進黨團書記長莊瑞雄表示，這一次台美經貿的談判過程公開透明，國民黨要求臨時會政黨協商、逐條審查，民進黨表達歡迎，願意接受外界檢驗。

黨政人士指出，經濟是否交得出成績單，是影響執政黨總統大選選票的重要因素，要在國際貿易上有進展，和美、日針對實質內容一條一條去談，是較務實的做法，台美21世紀貿易倡議即是這樣的內容。

至於藍白陣營最近疾呼重啟兩岸服貿協議，柯建銘說，服貿就是「害台」，已經沒有服貿了，「完全沒有討論的餘地」。黨政人士表示，中國貿易占比正在下降，若能對美貿易協議有進展，將至關重要。

民進黨 國民黨 貿易協議

上一則

新聞幕後／侯金切割黨中央？與朱已握手深談

下一則

藍「柯文哲條款」禁同台 白：不再禮讓

延伸閱讀

為賴清德做球 煙火式施政難長久

為賴清德做球 煙火式施政難長久
民進黨性騷吃案風暴 蔡英文臉書致歉 陳建仁：絕對零容忍

民進黨性騷吃案風暴 蔡英文臉書致歉 陳建仁：絕對零容忍
冷眼集／陳建仁身分特殊 教研調薪不避嫌

冷眼集／陳建仁身分特殊 教研調薪不避嫌
政院調高警勤加給「搶侯友宜票源」？ 陳建仁說話了

政院調高警勤加給「搶侯友宜票源」？ 陳建仁說話了

熱門新聞

警員許順和與返台的健身女教練易紀茹有段90天的父女情，2人31年後再相遇合影，仍像父女一般。（記者林保光／翻攝）

31年前受領養到美國 她跨海尋恩警 續90天父女情

2023-06-29 02:26
台積電來美投資設廠，帶動北鳳凰城的華人生活需求，美國商場也看到潛在商機，規劃重整打造亞洲美食街，盼台灣特色餐飲進駐。圖為規劃重整的商場Asian Plaza Shopping Mall。（中央社）

台積電來美效應 商場變亞洲城、醫療機構迎新生兒

2023-06-25 09:41
總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）。（本報資料照片）

遭爆戀已婚隨扈 台府發言人Kolas火速請辭獲准

2023-06-27 21:30
美國智庫蘭德公司26日發布一項題為「台灣能否抵禦中國大規模軍事進攻」的報告，內容直指，台海若爆發衝突，台灣很容易在90天內被中國擊敗。圖為先前國軍漢光演習執行「聯合反登陸作戰」操演。（聯合報資料照）

美智庫：台灣很容易在90天內被擊敗 社會凝聚力是關鍵

2023-06-30 10:30
繼2019年美國來台轉機過境航班，開放託運行李免安檢後，交通部擬再納入「隨身行李」免安檢，最快下半年實施。示意圖。（本報資料照片）

美國航班旅客赴台轉機可望免安檢 最快下半年實施

2023-06-25 02:34
總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）。（本報資料照片）

台總統府發言人Kolas爆偷情已婚隨扈 Kolas：已無聯繫

2023-06-27 20:15

超人氣

更多 >
眾目睽睽之下 上海地鐵小情侶上演活春宮 乘客勸阻不了

眾目睽睽之下 上海地鐵小情侶上演活春宮 乘客勸阻不了
這六種食物對牙齒最糟 少碰為妙

這六種食物對牙齒最糟 少碰為妙
仙氣沒了？ 豪門媳婦郭碧婷帶娃種菜 網讚接地氣

仙氣沒了？ 豪門媳婦郭碧婷帶娃種菜 網讚接地氣
29萬買下終身飛行證 新州男靠累積哩程玩遍100多國

29萬買下終身飛行證 新州男靠累積哩程玩遍100多國
美智庫：台灣很容易在90天內被擊敗 社會凝聚力是關鍵

美智庫：台灣很容易在90天內被擊敗 社會凝聚力是關鍵