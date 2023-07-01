重啟兩岸服貿協議？綠：沒有討論餘地

藍白陣營最近疾呼重啟兩岸服貿協議，民進黨立院黨團總召柯建銘說，服貿「完全沒有討論的餘地」。圖為民進黨在立法院召開「重啟一中服貿是假議題」記者會。(記者曾學仁／攝影)

行政院會日前通過「台美21世紀貿易倡議」首批協定，將送請立法院查照，但立法院在野黨團要求改為審查案，迫於輿論壓力，民進黨 立院黨團昨天首度表態「我們會接受」，行政院也轉向表示「尊重」，預計立法院在7月臨時會進行處理；至於是否重啟兩岸服貿協議，綠營說，「完全沒有討論的餘地」。

國民黨 團、民眾黨團強力主張台美21世紀貿易倡議首批協定，必須經由國會實質審查。行政院原堅持該倡議是行政協定而非條約，送立法院查照即可；但全案引發民間團體反彈，藍營也鎖定為下一個戰場。

民進黨立院黨團總召柯建銘昨天說，「行政院送來的是查照案，立法院要改為審查案，我們也會接受」，不排除在朝野協商時，主動提出在7月第二次臨會時，增加處理這項台美協定的議程，甚至可請行政院長陳建仁到立院專案報告；陳建仁昨也表示「尊重立法院的職權行使，希望這個倡議能夠完成所有的程序」。

柯建銘還原行政、立法針對台美21世紀貿易倡議的討論過程，他說，立法院第一次臨時會結束後，大約11天前，行政院經貿談判辦公室總談判代表、政務委員鄧振中就表態願意主動去向各黨團說明。

柯建銘說，這項台美貿易協定，是台美經貿外交30年來的重大突破，也是美國對台灣友好的法案，行政部門有必要清楚向民眾說明，民進黨團的態度也是正面、積極。針對台美21世紀貿易倡議，「我們不排除主動提案，增加相關議程，也會請行政院長來報告」。

民進黨團書記長莊瑞雄表示，這一次台美經貿的談判過程公開透明，國民黨要求臨時會政黨協商、逐條審查，民進黨表達歡迎，願意接受外界檢驗。

黨政人士指出，經濟是否交得出成績單，是影響執政黨總統大選選票的重要因素，要在國際貿易上有進展，和美、日針對實質內容一條一條去談，是較務實的做法，台美21世紀貿易倡議即是這樣的內容。

至於藍白陣營最近疾呼重啟兩岸服貿協議，柯建銘說，服貿就是「害台」，已經沒有服貿了，「完全沒有討論的餘地」。黨政人士表示，中國貿易占比正在下降，若能對美貿易協議 有進展，將至關重要。