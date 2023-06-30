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工程進入關鍵階段 台積美國廠 明年量產難度高

記者簡永祥／台北30日電
台積電和供應商調派數百位員工加速美國亞利桑納州廠建廠。（本報資料照片）
台積電和供應商調派數百位員工加速美國亞利桑納州廠建廠。（本報資料照片）

台積電供應鏈透露，台積電正計畫下月從台灣加派數百位員工到美國亞利桑納州廠，加快建廠速度。台積電今日證實，亞利桑納州廠工程進入關鍵階段，由於是採用最先進半導體製程技術生產的晶圓廠，正在處理最先進及精密的設備，需要有熟練的專業人員執行該廠區的特定工程，台積電和供應商夥伴將調派具有豐富經驗的相關專業人員到亞利桑納州支援。

日經新聞披露，台積電及供應商將調派超過500人前往亞利桑納州廠協助，台積電和供應商正和美國政府洽商，由美方協助非移民簽證的申請程序，目標是最快7月加派超過500名有經驗的員工赴美，以加快無塵室設施、管線等設備的安裝工程。

台積電則回覆，實際調派人員數目前未確定，但人數有限。這些特定任務人員待在當地的時間有限，不影響當地1萬2000名現場員工配置，也不影響台積公司在美國的招聘。

台積電供應鏈透露，台積電美國廠是台積電50多年來首度赴美設立的工廠，因法規、文化、半導體相關人才和台灣完全不同，且建造成本高出台灣數倍，讓台積電美國廠遭遇重重阻力。

雖然台積電去年12月6日盛大舉行移機典禮，當時供應鏈即認為是應拜登政府要求，為美國製造揭示重大里程碑及政績，實際上機電系統和無塵室工程還未完成，即使已經到廠的設備，在舉行完移機典禮後，也全數投進倉庫封存，無法搬進無塵室安裝。

台積電原本希望今年第一季完成無塵室啟用，但因承包機電工程的台廠建照申請延宕，導致無塵室無法供電，裝機作業也再次延後。

至於是否能如期趕上進度，在年底前完工以利試產、明年下半年量產，台積電供應鏈透露，端看台積電是否再調派更多人力，目前看來明年底要量產，難度很高。

台積電 亞利桑納州 供應鏈

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