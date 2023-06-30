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「地雷島」爭議未歇 台斥資45億向美採購火山布雷系統

記者林縉明／台北30日電
國防部29日公布，台美完成簽署採購火山布雷系統，將在2029年底前完成交運。（取材自美國陸軍官網）
國防部29日公布，台美完成簽署採購火山布雷系統，將在2029年底前完成交運。（取材自美國陸軍官網）

美國國防部安全合作局去年12月底宣布，軍售台灣總額約54.5億元（台幣，下同，約1.75億美元）的火山車載布雷系統，引發在野黨及學界質疑，要把台灣打造成「地雷島」，呼籲該軍售案踩煞車。不過，國防部29日公布採購決標公告，台美完成簽署採購火山布雷系統，總金額45億4054萬元，已於本月21日起生效，將在2029年底前完成交運。

美方去年12月28日宣布，軍售台灣的火山車載布雷系統案，已進入知會國會程序，包含火山布雷系統、M977A4重型卡車、M87A1反戰車地雷，以及M88、M89訓練用地雷等。國防部昨公布採購決標公告，雖然僅公布採購陸上機動布雷系統，未公布細項，但根據公布的總金額與美方先前公布的金額有落差，外界揣測採購項目及數量可能微調。

陸軍司令部昨表示，今年上半年獲得美方發價書，並依建案程序與美方完成發價書簽署，相關採購項目及數量均與計畫相同。

火山布雷系統分為空中與陸地投放兩種版本，陸軍司令部以「九陣專案」為名，對美軍購14套車載型的「火山」陸上機動布雷系統。台灣採購的載具屬於M997A4重型運輸車，施放的地雷種類是M87A1戰防雷，一輛車每次可載運960枚地雷，40餘秒即可將所有地雷布設在125公尺乘以1150公尺的範圍內，具有機動性高、作戰速度快等性能。

二戰後台灣本島從未布雷，這項軍售案牽動台灣社會敏感神經，除在野黨立委發聲反對外，不久前辭世的中研院士朱雲漢也曾撰文提醒重型車輛仍會引爆戰防雷，一樣傷害無辜，台灣民眾應覺醒。

國民黨立委陳以信昨天表示，火山布雷系統主要用於反坦克、反裝甲，台海防衛作戰一旦要用到反坦克、反裝甲武器，代表共軍全面登陸，在國防預算有限的情況下，應該優先採購不對稱戰力武器，阻敵於境外，比起火山布雷系統，美國對台軍售案應該有其他更優先項目，提升台灣防衛項目會更好。

民進黨立委趙天麟表示，無論是火山布雷系統還是美軍要將印太地區武器裝備庫存放置台灣，都是增加台灣防衛能力的關鍵項目，也是共軍最為忌憚的軍事安排；中共當局反對可以理解，國民黨逢美必反、逢中必親的反應，令人不勝唏噓。

對國內部分人士針對「火山」布雷系統的疑慮，陸軍司令部參謀長章元勳中將今年1月出席國防部例行記者會表示，火山布雷系統不會使台灣成為「地雷島」，因為這套系統具備智慧型定時自毀特性，也非長時間的廣域布雷，僅在敵方可能登陸的路線上，精準且有效的布設。

軍方表示，這款戰防雷浮布於地面上，而非埋在地下，因此容易辨識，可大幅降低人員誤傷率。至於使用時間點，則是確定敵方將發起登陸作戰時，才做及時布置。

國防部 共軍 國民黨

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