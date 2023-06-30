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柯文哲、侯友宜挺重啟服貿 賴清德：那年代已過去

台灣新聞組／台北30日電
副總統賴清德針對重啟服貿的議題首度回應。（記者莊曜聰／攝影）
副總統賴清德針對重啟服貿的議題首度回應。（記者莊曜聰／攝影）

民眾黨總統參選人柯文哲國民黨總統參選人侯友宜都表態挺重啟服貿，民進黨總統參選人賴清德29日表示，那個時代已經過去，不是現在要走的路，現在要昂首擴胸、走向世界、影響未來，「讓台灣成為經濟日不落國」。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）印太研究主任葛來儀說，國民黨或民眾黨總統參選人當選，中共也不會放棄對台施壓，侯友宜29日表示，面對兩岸關係一定用對等跟尊嚴，「我們已經做好準備，要務實的交流」。

對於綠營連批開放服貿，柯文哲表示，服貿清單討論是大學問，除非對雙邊產業都相當了解，沒有辦法去談最好結果；目前的政府太懶惰，把問題全部簡化，真正的談判不是這樣。

對於是否重啟兩岸服貿磋商，陸委會副主委詹志宏29日回應表示，現階段並沒有這樣一個需求，就行政院立場，兩岸條例第五條之三已就兩岸協議相關規範有完整涵蓋，若有立委要提「兩岸監督條例」草案，那「是他們的權利。」

詹志宏指出，十年前的環境是，台灣希望跟大陸經濟緊密結合，得到經濟協助，中共方面也一再讓利，希望用經濟套牢台灣，所以「雙方有需要就開始談判」。

但他接著話鋒一轉，直言過去幾年全球經貿結構、大陸經濟環境不論內需外銷都發生極大變化，「所以用十年前時空的背景來探討今天要不要重啟，沒有這樣的一個意義。」

國民黨 侯友宜 柯文哲

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