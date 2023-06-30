柯文哲、侯友宜挺重啟服貿 賴清德：那年代已過去

副總統賴清德針對重啟服貿的議題首度回應。（記者莊曜聰／攝影）

民眾黨總統參選人柯文哲 、國民黨 總統參選人侯友宜 都表態挺重啟服貿，民進黨總統參選人賴清德29日表示，那個時代已經過去，不是現在要走的路，現在要昂首擴胸、走向世界、影響未來，「讓台灣成為經濟日不落國」。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）印太研究主任葛來儀說，國民黨或民眾黨總統參選人當選，中共也不會放棄對台施壓，侯友宜29日表示，面對兩岸關係一定用對等跟尊嚴，「我們已經做好準備，要務實的交流」。

對於綠營連批開放服貿，柯文哲表示，服貿清單討論是大學問，除非對雙邊產業都相當了解，沒有辦法去談最好結果；目前的政府太懶惰，把問題全部簡化，真正的談判不是這樣。

對於是否重啟兩岸服貿磋商，陸委會副主委詹志宏29日回應表示，現階段並沒有這樣一個需求，就行政院立場，兩岸條例第五條之三已就兩岸協議相關規範有完整涵蓋，若有立委要提「兩岸監督條例」草案，那「是他們的權利。」

詹志宏指出，十年前的環境是，台灣希望跟大陸經濟緊密結合，得到經濟協助，中共方面也一再讓利，希望用經濟套牢台灣，所以「雙方有需要就開始談判」。

但他接著話鋒一轉，直言過去幾年全球經貿結構、大陸經濟環境不論內需外銷都發生極大變化，「所以用十年前時空的背景來探討今天要不要重啟，沒有這樣的一個意義。」