美國效應 台美貿易協定擬從查照改送立院審查

在輿論壓力下，政院與綠委協商後，有意將台美21世紀貿易倡議送立院審查。圖為上月民團發聲批評，若台美21世紀貿易倡議僅送立法院查照是黑箱作業。(本報資料照片)

行政院昨天通過「台美21世紀貿易倡議」首批協定，後續將依法完成相關行政程序。不過，行政院原堅持該倡議是行政協定而非條約，送立法院查照即可的態度已悄然轉向，據台北中國時報報導，主因在美方須經國會審查，台灣卻迴避立法院，引爆外界不滿。在輿論壓力下，政院與綠委協商後，有意將查照改審查。

本報系聯合報報導，至於具體生效日期，經貿辦副總談判代表楊珍妮表示，這只是很多程序中的一部分，接下來必須要跟相關部會、還有很多行政程序需要完備，正在做後續工作。

國民黨 立院黨團總召曾銘宗說，台美貿易倡議涉及政府機關的權責執行、行政命令的修正及人民權利義務，也關乎台灣國內產業的生存發展，黨團將要求列入臨時會議程，就條文內容實質審查。民眾黨團總召邱臣遠也說，應尊重國會審查權，不是行政權的獨大和傲慢來輾壓式通過。

中央社報導，曾銘宗表示，政府對外簽署的任何協議將影響人民及產業層面甚廣，不應逃避立法權的監督，日前美國眾議院 也已經通過「台美21世紀貿易倡議首批協定實施法案」，台灣亦應將簽署完成的協議送立法院審查。

民進黨 立法院黨團幹事長劉世芳受訪指出，過去有查照改審查的案例，因此民進黨團採開放態度，但這要待朝野協商討論，都可以談。

對此，民進黨團書記長莊瑞雄表示，就民進黨的態度來說，國會本來就可以進行審查，而且台美貿易倡議協定，這是一件喜事，是全民共同的努力，不能只有行政部門開心，國會部門也要參與，屆時朝野協商時再行討論。

台北中國時報報導，先前行政院堅持該倡議屬行政協定，根據《條約締結法》第12條，簽署後30日內報請行政院備查，並於條約生效後，以適當方式周知，及送請立法院查照。

但美方的作法卻是在美國聯邦眾議院通過《美台21世紀貿易倡議首批協定實施法案》，後還須經參議院討論表決，表決通過後，才會遞交美國總統簽署生效。

對此，行政院6月中旬曾邀外交部、經濟部、經貿辦，及隸屬立法院經濟和外交國防的民進黨立委舉行閉門會議。會中綠委對「查照改審查」的態度開放，更不排除主動提案，行政部會也尊重國會意見，態度較先前軟化。

行政院長陳建仁29日說，此為台美經貿打下完備堅實法律基礎，也有助台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），期待台美貿易合作可以逐步加深向前邁進，由於未來還有7大議題要談，他盼能持續擴大深化台美經貿合作領域跟互惠。官員也解釋，這僅代表台灣方確認即將生效，正式生效要待美方完成國內程序。