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民調：64%美國潛在選民 支持承認台灣獨立

台灣新聞組╱台北28日電

根據民調公司「拉斯穆森報告」（Rasmussen Reports）最新的全國電話和線上民調，高達64%的美國潛在選民認為，美國應正式承認台灣是一個獨立國家。

美國保守派媒體「新聞頭條」（Newsmax）報導，只有14%反對美國承認台灣獨立，22%表示不確定。

美國國務卿布林肯上周在北京會見中國國家主席習近平，並在記者會上表示美國「不支持台獨」，引來國會共和黨人的批評。共和黨主張對中國採取更強硬的態度。

據報導，高達62%民主黨人、71%共和黨人和58%無黨派選民支持承認台灣；只有13%民主黨人、11%共和黨人和17%無黨派選民反對美國承認台灣獨立。

拉斯穆森民調顯示，只有34%的受訪者認為拜登在中國問題上處理良好或優異，48%對拜登處理中國問題的方式評價不佳。雖然有58%民主黨人認為拜登處理中國問題的表現良好或優異，但只有13%共和黨人和29%無黨派選民對此表示贊同。

此外，多數選民預期中國會在不久的將來入侵台灣，但他們在美國應採取的軍事反應上存在分歧。支持美國動用武力保衛台灣的人占37%，反對的有31%，不確定者則有32%。

認為中共極可能武力犯台的共和黨人（占42%）多於民主黨人（占24%）與無黨派選民（29%）。

共和黨 民主黨 拜登

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