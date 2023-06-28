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黑白集／急推觀光攪和 游錫堃成「助日」代表

黑白集

立法院長游錫堃突破慣例，親自推動宜蘭連結與那國島計畫，要求交通部專設三座「眺望與那國」景觀平台，還推動兩地直航。航線預訂7月初試航，由游錫堃率官員航向與那國島，再將當地迎賓的日本議員邀來宜蘭。正當日本擴大與那國島駐軍，中日緊張升高，水牛伯撮合觀光推波助瀾，格外有心。

向游錫堃提議「互眺連心」的人，是日華議員懇談會長古屋圭司。此君去年訪台稱，宜蘭和與那國島相距僅百餘公里，天晴時肉眼可望見對方，實為「台灣有事，日本有事」最佳見證。水牛伯聞言動情，立馬調動行政部門，發揚安倍遺願。

觀光業者疫後慘澹，無人關心；游錫堃卻為日本小島竭盡所能，安排蘇澳出船，招攬台日旅客赴與那國島一日遊。兩地一年互眺能見之日寥寥可數，水牛伯唱和日本議員，以觀光之名，實為助日強化琉球到台灣島鏈「圍中」形象。

去年解放軍軍演發射導彈，岸田政府加強與那國島要塞化，部署導彈部隊；一旦台海開戰，該島與台灣都要撤僑。但沖繩知事玉城企圖避戰自保，積極建立對中管道，7月上海新增琉球航班，玉城也將訪中。水牛伯搶先試航與那國，只是巧合嗎？

中日爭執釣島主權，蔡政府放棄聲張；主權未定的沖繩決意自主外交，游錫堃則急於攪和。助日心切，渾然忘我。

日本 觀光 解放軍

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