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台旅展邀陸官員 陸委會封殺 業界：不看好旅遊常態化

記者賴錦宏／台北28日電
台方聯審會決定，拒絕大陸地方旅遊官員赴台參與今年台北夏季旅展。圖為去年旅展盛況。(本報資料照片)
台方聯審會決定，拒絕大陸地方旅遊官員赴台參與今年台北夏季旅展。圖為去年旅展盛況。(本報資料照片)

陸委會、移民署和觀光局昨天就「2023台北夏季旅展」陸方到台參展專案，舉行聯審會。聯審會決定，把主辦方原本擬邀請的大陸官員全砍光，只讓各省旅遊業者到台參展，這使得原本專案提報的陸方212人名單，只有約140人獲准訪台；業者觀察，此舉恐使兩岸旅遊恢復常態前景更為悲觀。

由台灣旅遊交流協會和品保協會主辦的2023台北夏季旅展7月登場，原擬邀請大陸9省的旅遊副廳長或處長到台參與，昨天聯審會的結果，被視為官方對恢復兩岸旅遊的政策風向球。

據指出，昨天聯審會歷經三個多小時，參與部會同意，將由陸委會對外說明。

知情人士透露，這次旅展受邀訪台的大陸官員，除了海旅會三人，全是地方旅遊部門主管，不具任何敏感性。台方之所以讓大陸官員全部「止步」，和海旅會三人申請了又撤銷有關。

大陸文旅部國際交流局（主責台港澳業務）副局長孔倫本來要率兩名科長，以海旅會身分訪台，但考慮到可能會和台灣觀光局甚至陸委會官員見面，擔憂被蔡政府做文章，說成兩岸「旅遊小兩會」開啟談判，因此撤銷訪台申請。

知情人士說，台方堅持兩岸旅遊應同時開放，包括「旅遊團」和「自由行」，原本大陸海旅會官員訪台可互相交流，但在孔倫等三人撤銷申請後，台方決定，受邀的大陸9個省的旅遊官員都不准到台。

該人士說，這三人送件後又抽掉，所以官員就統統別來，因為來也無法發揮效用，「總不能（變成）省對省談判交流吧」。

旅遊業者認為，台方拒絕大陸官員到訪，等於是向旅展潑了一盆冷水，對兩岸旅遊恢復常態更不樂觀。

就目前兩岸旅遊的恢復推廣上，北京台旅會方面表示，目前主要就是持續維溫，包含像是參加各地旅遊推介會，並跟各省組團進行拜會與互動，之後等到政策一開放，就可以快速加溫大陸訪台的旅遊熱度。

觀光 北京 兩會

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