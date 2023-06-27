吳釗燮籲澳洲派武官駐台 退休情治官員：說了就沒了

台外交部長吳釗燮日前接受接受「澳洲人報」（The Australian）專訪，呼籲澳洲因應中國威脅應派遣武官駐台。(本報資料照片)

外交部長吳釗燮接受澳洲 人報（The Australian）駐台記者Will Glasgow專訪，他希望澳洲因應中國大陸威脅應派遣武官駐台，派駐武官可提供雙方系統和制度化的接觸，共享情資及對局勢的評估，此議題需要台澳雙方審慎討論，台灣尊重澳洲政府的決定。澳洲辦事處（Australian Office）已開始與中華民國 國安全官員交流，代表澳洲重視台方觀點，台灣歡迎雙方持續就區域安全議題進行接觸。

本報系聯合報報導，針對澳洲總理艾伯尼斯（Anthony Albanese）在新加坡 香格里拉對話（IISS Shangri-La Dialogue）演說支持美中對話建立安全護欄，吳釗燮表示歡迎，他說，澳洲一貫重視印太地區和平與穩定，反對片面改變現狀，支持台灣的國際參與，艾伯尼斯對台政策獲得台灣人民讚賞。

吳釗燮期盼台澳全面提升雙邊關係，深化各項實質合作。吳釗燮指出，台灣和澳洲擁有自由、民主、人權等共享價值，可共同維護以規則為基礎的國際秩序。

但據台北中國時報報導，退休情治官員表示，吳釗燮所說的，若是情報合作，這種事只能做，不能說，「說了，就沒有了。」

據報導，台灣情治單位包括軍情局，斷斷續續有派人到澳州。顯然吳釗燮是希望台澳軍事人員交流能夠常態化，成為雙方代表處編制內人員。

外交部指出，只有友邦才派駐武官在台，包括瓜地馬拉及巴拉圭，非友邦並沒有武官派駐台灣。但眾所皆知，台、美雖無邦交，但可互派武官，中華民國在華府即有「駐美軍事代表團」，目前有10位上校。

報導說，知情人士表示，吳釗燮所稱的武官是泛指負責軍事事務和安全事務的官員，這類官員事涉敏感，不便透露有多少國家在台派駐武官，而吳釗燮的本意是指台澳除經貿交流外，也希望能擴大到政治和國安等層面，進一步增進雙邊關係。