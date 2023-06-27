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WSJ：美研究讓賴清德過境訪問最可能8月赴巴拉圭時 學者：美也擬允藍白總統參選人到華盛頓特區

台灣新聞組╱台北27日電
傳美方正在研究賴清德(右起)今夏可能訪美事宜，學者認為美不想選邊，可能允許侯友宜來華盛頓特區，也要讓柯文哲來。(本報資料照片)
傳美方正在研究賴清德(右起)今夏可能訪美事宜，學者認為美不想選邊，可能允許侯友宜來華盛頓特區，也要讓柯文哲來。(本報資料照片)

華爾街日報(WSJ)報導，美國國務卿布林肯上周訪問北京時，曾與中國官員談到台灣2024年總統大選議題，知情人士透露，美台官員正在討論副總統賴清德今夏可能訪美之事，以便讓他更直接熟悉與美方打交道。

本報系聯合報報導，北京當時試圖估量華府對台灣大選的興趣，中國官員也向布林肯表達他們對賴清德的擔憂。知情人士說，中方官員暗示，賴清德的政治立場恐加劇台海緊張，進一步損害美中關係。北京視賴清德的政治立場為「傾獨」派系的一員。自由亞洲電台直指是民進黨「新潮流」派系，在「台獨」主張上通常比蔡英文總統「更積極」。

華爾街日報提到，美國與台灣官員正在討論賴清德今夏可能訪美事宜，以便讓他「更直接熟悉與美方打交道」。據知悉規畫的消息人士表示，較可能的方式是，當台灣邦交國巴拉圭準總統貝尼亞（Santiago Pena）8月就職時，如果賴清德赴巴國出席典禮，途中可在美國停留。 

台北中國時報引述美國之音報導，台灣的總統參選人赴美「面試」，對競選極重要。但賴清德是現任副總統，而美國政府不成文規定是台灣5個高層領導人不能訪華府。美國學者韋傑理則認為，台灣外長吳釗燮已到訪過美國在台協會(AIT)位於維吉尼亞州阿靈頓市羅斯林的總部，所以賴也可訪問與華府一橋之隔的羅斯林。他說，美方可找到方法繞過規定，「因為不想要選邊，他們想要允許國民黨候選人來華盛頓特區，也要讓民進黨和前台北市長柯文哲來。」

據指出，美中大約有6個月時間為明年可能受到更多挑戰的兩國關係築底，預計屆時拜登團隊會因美國總統大選接近而面臨更大壓力，需要對中國採取強硬態度，而台灣選舉則可能為美中關係緊張增添新變數。

●府：目前沒有出訪規畫

聯合報報導，總統府發言人Kolas Yotaka表示，目前沒有任何出訪規畫，總統、副總統若有任何出訪行程，會循往例對外說明。

華爾街日報的報導也提到，北京關切華府將試圖增強賴清德做為總統參選人的地位，美國官員則正尋找中國干預台灣選舉的蛛絲馬跡。北京也正進一步致力使中國的體制，為來自美國的更大威脅做好準備，尤其在涉台議題上。

賴清德 北京 華府

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