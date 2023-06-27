逾半美國人 支持在台周邊加強部署

美國雷根總統基金會暨研究所民調，56%美國人表示支持美軍在台灣周圍加強軍事部署。（中央社資料照片）

美國25日公布的一項最新民調 顯示，大多數美國人支持美軍在台灣周邊加強軍事部署。該民調屬於雷根總統基金會暨研究所的「夏季調查」一部分，於5月底、6月初進行，透過網路和電話訪問全美1254人。

根據雷根總統基金會暨研究所民調，56%美國人表示支持美軍在台灣周圍加強軍事部署，以阻止共軍犯台，30%則反對。

俄羅斯去年2月入侵烏克蘭 以來，北京 可能進犯台灣的隱憂日益加劇。鑑於台灣面臨的威脅，前述民調發現，52%美國人支持美國增加對台軍售，31%反對。

根據雷根總統基金會暨研究所的上一份相關民調（去年11月所做），61%美國人支持美軍在台灣周圍加強部署，新民調則減少5個百分點。另外，上次調查有58%支持對台軍售，這次下降6個百分點。

多數美國人也支持美國議員會晤台灣領袖。61%表示，這些美國領袖行為「正確」，這是「他們對遭受威脅的民主政體展現支持」。21%認為這類會晤「不對」，恐激怒北京。

整體而言，受訪者對美國在海外發揮強大的領導作用，以及增加軍力的想法，表現出壓倒性支持。該調查亦有針對處於俄烏戰爭中的烏克蘭部分，達76%受訪者認為，烏克蘭抗俄勝利對美國很重要。57%支持美國提供烏克蘭軍事裝備及金援。但33%覺得，美國應該聚焦自己國內的問題。