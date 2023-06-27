我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特斯拉撞樹著火 北加華裔母女喪生 4天湧入8萬善款

「黑人」回應性騷控訴：毫無根據「全屬虛偽不實」

逾半美國人 支持在台周邊加強部署

編譯茅毅／綜合報導
美國雷根總統基金會暨研究所民調，56%美國人表示支持美軍在台灣周圍加強軍事部署。（中央社資料照片）
美國雷根總統基金會暨研究所民調，56%美國人表示支持美軍在台灣周圍加強軍事部署。（中央社資料照片）

美國25日公布的一項最新民調顯示，大多數美國人支持美軍在台灣周邊加強軍事部署。該民調屬於雷根總統基金會暨研究所的「夏季調查」一部分，於5月底、6月初進行，透過網路和電話訪問全美1254人。

根據雷根總統基金會暨研究所民調，56%美國人表示支持美軍在台灣周圍加強軍事部署，以阻止共軍犯台，30%則反對。

俄羅斯去年2月入侵烏克蘭以來，北京可能進犯台灣的隱憂日益加劇。鑑於台灣面臨的威脅，前述民調發現，52%美國人支持美國增加對台軍售，31%反對。

根據雷根總統基金會暨研究所的上一份相關民調（去年11月所做），61%美國人支持美軍在台灣周圍加強部署，新民調則減少5個百分點。另外，上次調查有58%支持對台軍售，這次下降6個百分點。

多數美國人也支持美國議員會晤台灣領袖。61%表示，這些美國領袖行為「正確」，這是「他們對遭受威脅的民主政體展現支持」。21%認為這類會晤「不對」，恐激怒北京。

整體而言，受訪者對美國在海外發揮強大的領導作用，以及增加軍力的想法，表現出壓倒性支持。該調查亦有針對處於俄烏戰爭中的烏克蘭部分，達76%受訪者認為，烏克蘭抗俄勝利對美國很重要。57%支持美國提供烏克蘭軍事裝備及金援。但33%覺得，美國應該聚焦自己國內的問題。

民調 烏克蘭 北京

上一則

柯拋貨貿先於服貿 批賴不會轉彎 與陸關係打死結

下一則

WSJ：美研究讓賴清德過境訪問最可能8月赴巴拉圭時 學者：美也擬允藍白總統參選人到華盛頓特區

延伸閱讀

拜登宣布420億元寬頻基建計畫 要讓全美都享高速上網

拜登宣布420億元寬頻基建計畫 要讓全美都享高速上網
川普初選對手加一 邁阿密市長遞件宣告參選2024

川普初選對手加一 邁阿密市長遞件宣告參選2024
美國首位亞裔聯邦法官逝世 華裔好友追憶倆人私交

美國首位亞裔聯邦法官逝世 華裔好友追憶倆人私交
美若增加國防預算 前白宮國安顧問波頓：台灣應跟進

美若增加國防預算 前白宮國安顧問波頓：台灣應跟進

熱門新聞

台積電來美投資設廠，帶動北鳳凰城的華人生活需求，美國商場也看到潛在商機，規劃重整打造亞洲美食街，盼台灣特色餐飲進駐。圖為規劃重整的商場Asian Plaza Shopping Mall。（中央社）

台積電來美效應 商場變亞洲城、醫療機構迎新生兒

2023-06-25 09:41
台中五億男案件，中檢今天偵結。圖／報系資料照

台「5億男」案偵結 殺人罪不起訴 「假結婚」分不到遺產

2023-06-20 22:13
台中市林姓男子懷疑女兒尋短身亡與遭人性侵拍片有關，林夥人私刑打死人，更一審判林5年10月徒刑。圖／本報資料照

女兒遭餵藥輪暴尋短亡 父親報仇 嫌犯119處棒傷7處電擊不治

2023-06-18 16:33
繼2019年美國來台轉機過境航班，開放託運行李免安檢後，交通部擬再納入「隨身行李」免安檢，最快下半年實施。示意圖。（本報資料照片）

美國航班旅客赴台轉機可望免安檢 最快下半年實施

2023-06-25 02:34
朱海君(左)摘金後，老公NONO曾獻吻放閃。（本報資料照片）

涉性騷性侵近20人包含15歲少女 NONO認錯：停止演藝工作

2023-06-22 02:15
檢方對夏搜索，命其脫掉上衣勘驗身體，但其身體、雙手經檢視都未發現可疑傷痕或痕跡。圖／檢方提供

謀財未害命…台「五億男」配偶半裸遭採證 畫面曝光

2023-06-21 16:41

超人氣

更多 >
曾是搶手貨 Instant Pot 為何淪至破產？

曾是搶手貨 Instant Pot 為何淪至破產？
鄭少秋愛女爆失聯2個月 瘋傳死訊…好友曝真相

鄭少秋愛女爆失聯2個月 瘋傳死訊…好友曝真相
買蔬果、有機食物或肉類 這些超市比沃爾瑪或Target划算

買蔬果、有機食物或肉類 這些超市比沃爾瑪或Target划算
年長者易便秘 多吃這5種食物有助緩解

年長者易便秘 多吃這5種食物有助緩解
媒體揭談判內幕：普里格津自覺太過火 普亭拒接他電話

媒體揭談判內幕：普里格津自覺太過火 普亭拒接他電話