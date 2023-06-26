新聞眼／不見政治利益就變臉 港人心寒

2019年香港反送中運動後，民進黨強調與港人站在一起。圖為2019年民團發起「撐港反極權」活動，時任民進黨主席卓榮泰（右三）率秘書長羅文嘉（右二）及多位黨籍立委參加遊行。（本報資料照片）

2019年香港 爆發震驚全球的反送中 運動，台灣聲援香港呼聲四起，蔡政府也趁勢積極塑造擁抱港人形象，但反送中才過了幾年，「撐香港」熱潮似已逐漸退卻，尤其官方「心冷」得最快，令無數港人感受到無盡「心寒」。

鐵的事實是台方不再張開雙手歡迎港人。根據移民 署統計，儘管2019年後，港人來台（居留和定居）連續兩年增加，但獲准定居入籍中華民國者，每年僅增加百餘人。

更大轉折是，去年港人居留和定居人數竟出現罕見「雙降」，同時不斷傳出港人申請時遭遇各種刁難，補件之後往往是漫長等待，有些港人舉家遷台，卻面臨「孩子該繼續學注音，還是趕緊練英文」的兩難局面。難怪有港人質疑，台灣「撐香港」變臉比翻書快。

這背後凸顯的更嚴肅問題是，面對香港變局，台灣政府完全沒有戰略遠見，只有短淺的政治利益（選票）考量，一旦看不到眼前的獲益就將之排拒在外，同時無限上綱到國家安全因素，一招打天下。

台灣可以更積極主動因應香港局勢，轉化為對台灣未來整體有利的發展。首先是台灣少子化問題嚴峻，適當開放移民來台可減緩人口問題。香港在地理、語言和文化上與台灣接近，港人融入台灣社會成本也較低。

其次是擴大吸收香港人才，政策上應對專業和創業移民更加鬆綁。例如在專業移民的證照認定上，增加適用範圍領域、適度降低門檻；對香港創業家，要求專利或獎項等條件應更彈性，讓更多人才為台所用。

今年5月，有陸委會諮詢委員提出，香港國安法實施後，人才外流，建議台灣爭取延攬香港金融人才，協助推進台灣金融國際化。

第三，就算從經濟利益考慮，台灣也有足夠理由接納更多港人。英國內政部上月底公告，自2021年1月開放持有英國國民海外護照（BNO）港人移英，至今年3月已超過11萬港人抵英，預估港人未來五年可為英國帶來至少24億英鎊收益。

此外，鑑於港人身分特殊性，在目前居留和定居兩個階段的身分認定外，應著手研議在定居入籍之前，增設尚無投票權的「永久居留」身分。獲得「永久居留」身分期間，港人在台生活和工作權可獲保障，並在一定年限後獲定居許可。

讓更多符合條件港人成為「新台灣人」，展現台灣戰略遠見，才是回應香港變局的負責任且雙贏做法。