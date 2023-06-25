陸生訪台 教育部要5大學提維安計畫 馬辦批審核嚴苛

前總統馬英九 邀北京、清華、復旦、武漢、湖南大學五校陸生7月訪台交流，卻被蔡政府技術性卡關，迄今仍難以成行。據了解，教育部 發文五所同意接待的台方大學，要求校方提出「師生維安計畫」，以確保校園師生安全，這封形同「最後通牒」的函文要求五校26日前回覆，讓五校傷透腦筋。

教育部19日發函台大、政大、東華、台科大及文化大學，要求校方說明是否已同意接待，若同意應具體說明大陸師生到該校的必要性、急迫性及不可替代性，同時也應說明校內相關交流活動的接待流程規畫，以及如何確保活動順利進行，以維護校園安寧與師生安全。

馬英九基金會執行長蕭旭岑質疑，政府當初對陸籍人士來訪專案申請，受疫情 影響，才有必要性等考量，如今疫情舒緩，指揮中心撤編，蔡政府卻依然沿用疫情時期嚴苛標準，來執行專案審核，「這是政策上的重大矛盾」。

教育部昨對此沒有回應，台大、台科大都表示不知情，政大說，尚待了解中。文大表示，基於兩岸學術交流原則，在不違反政府相關兩岸政策前提下，將協助安排行程；東華大學說，考量蔡英文總統及陸委會都鼓勵兩岸青年交流，才同意接待，維安或其餘校外行程都由馬英九基金會安排，已在21日回函教育部。

有大學內部表示，「沒有任何政治想法」，疫情前接待陸訪團、短期研習生是普遍情況，這次因馬英九基金會緣故，難免政治意味較濃厚，但學校會平實回覆教育部。

此外，7月14日台北夏季旅展將展開，台灣旅遊交流協會邀請大陸海峽兩岸旅遊交流協會，及九省文化和旅遊單位、旅遊企業等超過200人，採專案申請到台參加旅展。但據了解，各部會對此仍在互踢皮球。

陸委會私下指出，陸委會不是准駁機關，無法回應。交通部說，大陸單位申請來台從事專業交流，會由各個相關主管機關提供評估意見，供移民署彙整，再決定准駁。移民署則說，移民署不是觀光業務目的事業主管機關，無法回應。