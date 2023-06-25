我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山Westfield商場改造足球場或實驗室？布里德拋構想

最新／洛縣鑽石吧老人之家雙屍命案 警證實兇嫌為40歲華人

陸生訪台 教育部要5大學提維安計畫 馬辦批審核嚴苛

台灣新聞組／台北25日電

前總統馬英九邀北京、清華、復旦、武漢、湖南大學五校陸生7月訪台交流，卻被蔡政府技術性卡關，迄今仍難以成行。據了解，教育部發文五所同意接待的台方大學，要求校方提出「師生維安計畫」，以確保校園師生安全，這封形同「最後通牒」的函文要求五校26日前回覆，讓五校傷透腦筋。

教育部19日發函台大、政大、東華、台科大及文化大學，要求校方說明是否已同意接待，若同意應具體說明大陸師生到該校的必要性、急迫性及不可替代性，同時也應說明校內相關交流活動的接待流程規畫，以及如何確保活動順利進行，以維護校園安寧與師生安全。

馬英九基金會執行長蕭旭岑質疑，政府當初對陸籍人士來訪專案申請，受疫情影響，才有必要性等考量，如今疫情舒緩，指揮中心撤編，蔡政府卻依然沿用疫情時期嚴苛標準，來執行專案審核，「這是政策上的重大矛盾」。

教育部昨對此沒有回應，台大、台科大都表示不知情，政大說，尚待了解中。文大表示，基於兩岸學術交流原則，在不違反政府相關兩岸政策前提下，將協助安排行程；東華大學說，考量蔡英文總統及陸委會都鼓勵兩岸青年交流，才同意接待，維安或其餘校外行程都由馬英九基金會安排，已在21日回函教育部。

有大學內部表示，「沒有任何政治想法」，疫情前接待陸訪團、短期研習生是普遍情況，這次因馬英九基金會緣故，難免政治意味較濃厚，但學校會平實回覆教育部。

此外，7月14日台北夏季旅展將展開，台灣旅遊交流協會邀請大陸海峽兩岸旅遊交流協會，及九省文化和旅遊單位、旅遊企業等超過200人，採專案申請到台參加旅展。但據了解，各部會對此仍在互踢皮球。

陸委會私下指出，陸委會不是准駁機關，無法回應。交通部說，大陸單位申請來台從事專業交流，會由各個相關主管機關提供評估意見，供移民署彙整，再決定准駁。移民署則說，移民署不是觀光業務目的事業主管機關，無法回應。

教育部 馬英九 疫情

上一則

日排核汙水將衝擊台灣水產品 漁民：政府有作為嗎

下一則

農產輸陸解禁發酵 民進黨縣市農民求助藍營

延伸閱讀

拜登訪金山 市區維安多路段封閉

拜登訪金山 市區維安多路段封閉
解禁釋迦限台東縣 台陸委會批中：分化統戰手段

解禁釋迦限台東縣 台陸委會批中：分化統戰手段
馬英九基金會：政府無限上綱 卡陸生訪台

馬英九基金會：政府無限上綱 卡陸生訪台
邀陸生訪台遭阻？ 馬英九：陸委會說送件不會過

邀陸生訪台遭阻？ 馬英九：陸委會說送件不會過

熱門新聞

台中市林姓男子懷疑女兒尋短身亡與遭人性侵拍片有關，林夥人私刑打死人，更一審判林5年10月徒刑。圖／本報資料照

女兒遭餵藥輪暴尋短亡 父親報仇 嫌犯119處棒傷7處電擊不治

2023-06-18 16:33
TVBS公布最新民調，柯文哲(中)躍居第一，賴清德(右)第二，侯友宜第三。(本報系資料照)

柯文哲民調躍居第1 超越賴清德 侯墊底 藍委：晴天霹靂

2023-06-18 09:49
今年夏至與端午節相連，肖兔、雞者易因下半年變動較大面臨考驗，肖虎、猴者變旺發威。(記者賴香珊／攝影)

夏至連端午 2生肖下半年變動大 2生肖發威變旺

2023-06-18 13:43
台中五億男案件，中檢今天偵結。圖／報系資料照

台「5億男」案偵結 殺人罪不起訴 「假結婚」分不到遺產

2023-06-20 22:13
萬沙浪。（本報系資料照片）

「愛你一萬年、娜魯灣情歌」台原住民歌王萬沙浪74歲病逝

2023-06-17 20:59
新北市三重區李姓男子，氣店家不給刷卡結帳，怒持空氣槍朝店家玻璃門連轟5槍逃逸，警循線一小時逮人。記者曾伯愷／翻攝

店家只收現金不刷卡 台男惱怒朝店怒轟5槍遭捕

2023-06-17 13:31

超人氣

更多 >
反制普里格津？瓦格納控制俄南部軍事設施 當地燃料庫疑遭俄軍襲擊

反制普里格津？瓦格納控制俄南部軍事設施 當地燃料庫疑遭俄軍襲擊
俄羅斯瓦格納傭兵集團叛變 各國反應一次看

俄羅斯瓦格納傭兵集團叛變 各國反應一次看
瓦格納集團首腦下令停止挺進莫斯科 以「避免流血」

瓦格納集團首腦下令停止挺進莫斯科 以「避免流血」
瓦格納首腦宣布撤軍 普亭感謝魯卡申科居中斡旋

瓦格納首腦宣布撤軍 普亭感謝魯卡申科居中斡旋
瓦格納兵變快速落幕讓烏克蘭空歡喜？專家：仍有利烏反攻

瓦格納兵變快速落幕讓烏克蘭空歡喜？專家：仍有利烏反攻