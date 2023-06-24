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台積電赴美建廠效應 大鳳凰城商會盼促成直航

中央社／鳳凰城24日電
美國亞利桑納州鳳凰城市政府所屬的大鳳凰城商會（GPEC）主席卡馬丘（Chris Camacho）於23日受訪表示，台積電在當地投資建廠、供應商落地後，也更為關注航班議題，7月規劃拜訪台北，將討論航班直飛鳳凰城的可能。（中央社）
美國亞利桑納州鳳凰城市政府所屬的大鳳凰城商會（GPEC）主席卡馬丘（Chris Camacho）於23日受訪表示，台積電在當地投資建廠、供應商落地後，也更為關注航班議題，7月規劃拜訪台北，將討論航班直飛鳳凰城的可能。（中央社）

台積電在美國建設新廠，工作文化、員工生活議題浮上檯面。大鳳凰城商會（GPEC）主席卡馬丘（Chris Camacho）受訪表示，將致力滿足台灣工作者的生活需求，美台雙方若能整合彼此勞動力，相信可擁有最強大的創新能力。

他表示，7月規劃拜訪台北與相關大廠業者，預計討論台灣航班直飛鳳凰城的可能性，「這也是促進貿易成長的絕佳機會」。

中華民國對外貿易發展協會23日跟亞利桑納州鳳凰城市政府所屬的GPEC簽署合作備忘錄，會後GPEC主席卡馬丘（Chris Camacho）接受媒體聯訪。媒體關注台積電在美國設廠後，傳出員工不適應公司文化、抱怨超時工作的狀況，GPEC如何因應或提供協助等。

卡馬丘表示，美國有一些具備吸引力的市場，共通點包含有利的商業環境，像是稅收、監管、基礎建設、勞動力等，鳳凰城也具備這些屬性。關於工程師的事情先前有聽說過，他曾在台灣工廠看過台灣工程師跟生產技術人員工作，「我不知道世界上是否還有其他更努力工作的人」，但不論到哪裡，文化就是會變，因此到美國肯定也會有變化。

卡馬丘表示，期望可讓一些台灣工程師與產線工作者，了解美國的工作方式跟文化，這樣就可以達到競爭力的融合。

他認為，這對國家是很棒的事情，創造高薪工作，同時看到建立美國跟台灣聯繫的機會，並確保雙方的文化可獲得尊重；如果可以整合彼此的勞動力，相信可以擁有世界上最強大的創新能力。

卡馬丘表示，工作場域引入重要的文化改變，確實都需要時間發展。目前台積電相關供應鏈已經有24家業者前來美國，另有27家廠商持續跟GPEC對話評估，盼能讓台灣業者了解在美國的營運狀況與勞動環境。

他說，GPEC會幫助員工和企業克服相關挑戰，包括幫助員工更容易融入美國市場，以及與學校合作確保提供相應資源；畢竟一名工程師從台灣赴美，會帶家人前來，必須確保學齡孩子可融入當地學校課程。

卡馬丘表示，他明白很多人對台灣餐廳跟零售服務有需求，GPEC會努力滿足台灣工作者的基礎生活需求，隨著台積電跟供應商員工數量逐漸增加到千人，期盼這裡未來成為美國最具整合性的市場。

至於未來是否有機會發展台灣跟鳳凰城的直航，卡馬丘說，過去幾年都有跟相關業者洽談，台積電投資建廠、供應商落地等，這都讓GPEC更為關注台北的航班議題；他目前7月規劃拜訪台北，並跟業者討論航班直飛鳳凰城的可能，「這也是促進貿易成長的絕佳機會」。

卡馬丘表示，貿易、旅遊對經濟都同樣重要，很多台灣人喜歡造訪大峽谷（Grand Canyon）、塞多納（Sedona），期盼除開放經貿機會，也要開放旅遊機會；下一季將有多個代表團從亞利桑納州前往台灣，對每個人來說，有直飛航班會很棒。

台積電 亞利桑納州 中華民國

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