貿協與大鳳凰城商會簽MOU 再向台灣5產業招手

貿協於23日跟亞利桑納州鳳凰城市政府所屬的大鳳凰城商會（GPEC）簽署合作備忘錄，由貿協董事長黃志芳（左）跟GPEC主席卡馬丘（Chris Camacho）（右）共同簽署，聚焦智慧機械、綠能、物聯網及先進製造等領域進行合作。（貿協提供）

貿協跟美國亞利桑納州 大鳳凰城商會（GPEC）簽署合作備忘錄，GPEC表示，除了半導體外，也向台灣的航空、醫療設備跟生物科學、再生能源、資通訊科技產業等產業招手，希望促成夥伴關係。

中華民國 對外貿易發展協會23日跟亞利桑納州鳳凰城市政府所屬的大鳳凰城商會（GPEC）簽署合作備忘錄，由貿協董事長黃志芳跟GPEC主席卡馬丘（Chris Camacho）共同簽署。GPEC幫助超過950家公司進駐，進而推動亞利桑納州經濟發展，被評為頂級國家經濟發展組織。

貿協表示，台積電落腳亞利桑納州將帶動台灣產業的移動，預期未來將會在亞利桑納州形成許多台灣城。這次跟GPEC簽署合作備忘錄，聚焦智慧機械、綠能 、物聯網及先進製造等領域進行合作，帶動雙邊企業的貿易投資等合作機會。

卡馬丘會後受訪表示，已跟貿協及其他單位建立合作夥伴關係，除半導體外，對台灣的航空、醫療設備跟生物科學、再生能源、資通訊科技產業感興趣，這5項領域台灣都位居全球領先地位；鳳凰城目標成為未來半導體進入美國市場的門戶，其他4類產業的企業未來若擴張到美國，可以發展夥伴關係。