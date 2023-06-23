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兩岸武術家 齊聚峨眉以武會友

林昉柔／四川即時報導
第四屆海峽兩岸峨眉武術文化交流活動於四川樂山舉行。（林昉柔／攝影）
第四屆海峽兩岸峨眉武術文化交流活動於四川樂山舉行。（林昉柔／攝影）

在盛夏之際，來自海峽兩岸的武術家、武術愛好者齊聚四川樂山，開啟「第四屆海峽兩岸峨眉武術文化交流活動」帷幕。本次活動邀請來自兩岸武術專家學者峨眉山下大佛禪院以武會友。

國民黨前代理主席林政則受邀參與盛會，並上台致詞，他表示台樂兩地通過海峽兩岸峨眉武術文化交流活動交友交心，武術文化交流活動是促進台樂各界廣泛交往、推動台樂民間交流合作的重要平台，「希望海峽兩岸峨眉武術文化交流活動為擴大台樂民間交流、深化兩岸發展不斷增添生機活力。」

四川省台辦主任羅治平出席本次活動，向遠道而來的嘉賓們表達感謝。他表示，每年四川吸引眾多台灣人來川觀光考察，參加豐富多彩的巴蜀文化系列交流活動，天下峨眉佛教聖地在川台兩地佛教文化交流、武術文化交流中就扮演者重要角色，「良好的發展環境吸引了越來越多的台商、台青來到四川追逐夢想。」

本次活動場地為大佛禪院，為朝拜峨眉山的第一門戶。峨眉武術聯合總會會長滿霖表示，峨眉武術是中華武術三大流派之一，有近三千餘年的歷史，作為峨眉武術發源地的峨眉山，是中國四大佛教名山之一，本次活動以峨眉武術文化交流活動為契機，弘揚中華傳統文化。

活動上來自兩岸的武術家進行武術展演，來自高雄的翁光洋帶來太極表演，他表示太極是一個以柔克剛的方法，峨眉派的武功則是高強的功力；對於本次活動，他認為武術交流需要細水長流，並不是一蹴而成的，期待兩岸活動能夠更密集，加深更多了瞭解，「除了武術的交流之外，我們這次來到四川樂山抱著愉悅的心情了解更多四川的文化與美麗山河。」

「峨眉武術，是武術的源頭。」來自台北的黃婉珍表示，這次來到四川參訪，主要是為了學習到最深層、原汁原味的中國武術。同時，她提到「傳承」的重要，發現大陸各省習武的人很多，透過這次交流活動專家主題演講，也能夠學習到如何傳承、推廣武術給年輕人。

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