我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機場貴賓室疫後進入「鍍金時代」 LAX將擴展頂級服務

兩科技天王要「籠鬥」 馬斯克老媽看不下去：給我停戰

兩岸共祭伏羲 廟方稱「無關統戰」 陸委會要查：疑違兩岸條例

台灣新聞組／新北23日電
新北市三重先嗇宮與大陸甘肅天水22日同步舉行「海峽兩岸共祭中華人文始祖伏羲典禮」。（記者陳政錄／攝影）
新北市三重先嗇宮與大陸甘肅天水22日同步舉行「海峽兩岸共祭中華人文始祖伏羲典禮」。（記者陳政錄／攝影）

新北市三重先嗇宮與中國大陸甘肅天水於22日同步舉行「海峽兩岸共祭中華人文始祖伏羲典禮」，兩地視訊互相播放慶典畫面，但因主辦機關包括甘肅省台辦，陸委會表示，本案疑涉及違反兩岸條例，將會同相關主管機關進行查處。先嗇宮董事長李乾龍說，活動已辦了10年，今年是與先嗇宮合辦的第5年，期待透過宗教活動增進兩岸和諧，無關統戰。

陸委會指出，依兩岸條例第33條之1規定，台灣人民、法人、團體或其他機構，非經主管機關許可，不得與中國大陸黨政軍為任何形式之合作行為。

陸委會說，本案因先嗇宮與中國大陸甘肅省政府台灣事務辦公室共同主辦典禮活動，疑涉及違反上開規定，本會將會同相關主管機關進行查處。

不過，「海峽兩岸共祭中華人文始祖伏羲典禮」已是第十年舉辦，今年則是先嗇宮合辦的第五年，三重先嗇宮董事長李乾龍昨日受訪時質疑是有心人士操作，為什麼到選舉就有這樣狀況？他認為宗教是安定民心的力量，跟統戰沒有關係，「我們很坦蕩，宗教歸宗教、政治歸政治。」

國民黨新北市議員王威元則痛批，活動辦了5年，過去都沒問題，今年選舉年就被質疑是統戰，強調民間宗教交流天經地義，民進黨不該把宗教活動政治化。

據中央社報導，新北市政府民政局長柯慶忠表示，此活動是先嗇宮與大陸廟宇進行宗教交流，透過視訊互相播放慶典畫面，祭祀過程中不會有對談，也不會簽任何協議或合作交流文件，民政局已提醒先嗇宮注意兩岸交流法規，避免觸法。

根據典禮邀請內容，「海峽兩岸共祭中華人文始祖伏羲典禮」主辦單位包括甘肅省公祭伏羲大典活動領導小組辦公室、甘肅省台辦、新北市三重區先嗇宮。

甘肅 華人 國民黨

上一則

國民黨重申不換人 侯友宜、韓國瑜可望7月2日合體

延伸閱讀

台釋迦可輸陸 國民黨：證明對話重要 陸委會：分化統戰

台釋迦可輸陸 國民黨：證明對話重要 陸委會：分化統戰
解禁釋迦限台東縣 台陸委會批中：分化統戰手段

解禁釋迦限台東縣 台陸委會批中：分化統戰手段
習近平今過70歲生日 陸委會：他個人事情 沒有評論

習近平今過70歲生日 陸委會：他個人事情 沒有評論
邀中「樣板學生」訪台？馬英九：陸委會越來越像共產黨

邀中「樣板學生」訪台？馬英九：陸委會越來越像共產黨

熱門新聞

台中市林姓男子懷疑女兒尋短身亡與遭人性侵拍片有關，林夥人私刑打死人，更一審判林5年10月徒刑。圖／本報資料照

女兒遭餵藥輪暴尋短亡 父親報仇 嫌犯119處棒傷7處電擊不治

2023-06-18 16:33
TVBS公布最新民調，柯文哲(中)躍居第一，賴清德(右)第二，侯友宜第三。(本報系資料照)

柯文哲民調躍居第1 超越賴清德 侯墊底 藍委：晴天霹靂

2023-06-18 09:49
今年夏至與端午節相連，肖兔、雞者易因下半年變動較大面臨考驗，肖虎、猴者變旺發威。(記者賴香珊／攝影)

夏至連端午 2生肖下半年變動大 2生肖發威變旺

2023-06-18 13:43
台中五億男案件，中檢今天偵結。圖／報系資料照

台「5億男」案偵結 殺人罪不起訴 「假結婚」分不到遺產

2023-06-20 22:13
萬沙浪。（本報系資料照片）

「愛你一萬年、娜魯灣情歌」台原住民歌王萬沙浪74歲病逝

2023-06-17 20:59
新北市三重區李姓男子，氣店家不給刷卡結帳，怒持空氣槍朝店家玻璃門連轟5槍逃逸，警循線一小時逮人。記者曾伯愷／翻攝

店家只收現金不刷卡 台男惱怒朝店怒轟5槍遭捕

2023-06-17 13:31

超人氣

更多 >
「我們失去他們了」 泰坦號殘骸尋獲 相信5人已罹難

「我們失去他們了」 泰坦號殘骸尋獲 相信5人已罹難

「陪睡換冠軍」沒兌現？江蘇健美選手脫鞋砸裁判：臭流氓

「陪睡換冠軍」沒兌現？江蘇健美選手脫鞋砸裁判：臭流氓
紐約華裔房東討租不成 反遭租霸毆打

紐約華裔房東討租不成 反遭租霸毆打
男子在中餐廳點餐後見佛像竟要求退費 網友力挺店家

男子在中餐廳點餐後見佛像竟要求退費 網友力挺店家
比Costco便宜 這裡櫻桃每磅0.99元 引華人瘋搶

比Costco便宜 這裡櫻桃每磅0.99元 引華人瘋搶