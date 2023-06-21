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鳳梨釋迦恢復銷陸 農漁產品解禁露曙光盼跟進

記者陳苡葳、謝進盛、潘欣中、張已亷、卜敏正、彭宣雅／台北21日電
陸禁台農、水產品時間表 資料來源／農委會、記者整理 製表／廖士鋒、彭宣雅
陸禁台農、水產品時間表 資料來源／農委會、記者整理 製表／廖士鋒、彭宣雅

中國大陸昨宣布恢復開放台灣鳳梨釋迦銷陸，讓遭禁的農漁產品銷陸露出曙光，不少農漁民盼望政府加快腳步，希望其他農漁產品能盡快解禁。台東鳳梨釋迦自救會長吳村田說，今年3月和副縣長王志輝赴陸向國台辦副主任潘賢掌說明台東鳳梨釋迦有害生物防治標準化流程時，潘直言「台東是第一個做整改（整治改善）的縣市」，並期待台灣各縣市都能像台東做好品管整改，「歡迎來大陸溝通」。

今年3、4月間，屏東及高雄鳳梨盛產，內需供過於求，加上外銷受阻，導致價格腰斬，農民苦不堪言。「拜託政府動作要快一點！」台南關廟鳳梨商吳忠哲感慨，以前鳳梨銷陸，三個月就銷了50多只貨櫃，反觀今年掛零，政府單靠銷日市場有限，還是要設法打通大陸通路。

屏東王姓鳳梨農說，今年鳳梨盛產，採收得早偏酸，加上日方檢驗出蛾類，導致鳳梨薰蒸率大增影響品質，若能開放輸陸，對農民、合作社等都有好處。

屏東縣是石斑和午仔魚養殖重鎮，大陸去年6月暫停輸入石斑魚，半年後再禁午仔魚，大陸宣布恢復台灣釋迦輸陸，消息迅速在屏東漁民的群組熱傳。

林邊區漁會總幹事林忠敏說，台灣石斑過去八成輸陸，以目前的政治局勢，漁民對恢復不樂觀。農委會的因應措施，目前石斑價格還算平穩，但量大的午仔魚，內銷市場無法消化，已跌至逼近成本價，台東釋迦解禁，漁民看到重啟的曙光，莫不盼水產品跟進，恢復昔日榮景。

台南虱目魚目前市場價格高，養殖漁民對於大陸市場是否開放，並無太大期待；也有養殖戶認為，根據經驗，與對岸生意往來風險高，「翻臉跟翻書一樣快」，對虱目魚銷陸已「看破」。

台南市政府農業局表示，對遭禁的鳳梨等農產品，也曾透過管道希望陸方有善意回應，近日會再跟農委會討論相關作為，也盼對岸能真正展現誠意。

農委會表示，經申請註冊的供果園與包裝場外銷大陸，占整體台灣鳳梨釋迦的比率非常少，希望兩岸依照防檢疫規範恢復對話，盡早恢復農產貿易。

釋迦 解禁

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