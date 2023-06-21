台東釋迦銷陸 縣府638天找解方、透過藍營談判建功

台東縣長饒慶鈴表示，台東縣府非常努力處理介殼蟲問題，終於爭取鳳梨釋迦恢復銷陸。（本報資料照片）

陸方宣布解禁鳳梨釋迦 ，陸委會、民進黨 照例批評是統戰手段，釋迦解禁雖脫不了政治考量，但台東縣政府為重新打開釋迦銷陸之路，確實下了不少努力。國台辦今年3月就曾表示，「台東是第一個提農產品產整改報告縣市」，期待台灣各縣市都像台東，做好品管整改到大陸溝通。事實上，自釋迦遭禁638天來，台東縣府多次透過農委會解決無效，轉向國民黨 中央求助，並透過台東大學研究，從整土、施肥、包裝，找出具體解方才端上談判桌。

鳳梨釋迦遭禁後，台東縣長饒慶鈴曾當場向農委會主委陳吉仲請命，盼中央同意縣府和農會等組「類NGO」和對岸談，卻碰了軟釘子，認為仍應透過兩岸動植物檢疫平台解決。

農委會始終無法有效解決，台東縣政府透過國民黨中央，找到海峽兩岸經貿文化交流協會（簡稱海貿會）秘書長鄧岱賢協助。鄧有八年時間在海基會處理兩岸經貿、農業交流，管道暢通。陸方表達RCEP生效後，對全世界水果都開放，必須採國際標準，建議台灣提出病蟲害防治計畫。

台東縣政府委託台東大學研究，從整土、施肥、殺蟲、清洗到包裝，一連串流程確保品質後，去年8月國民黨副主席夏立言赴陸，和國台辦副主任陳元豐會談時，把計畫帶到大陸。

2月夏赴陸時，再次說明這項計畫。3月，台東縣副縣長王志輝帶團訪陸時，陸方允諾開放。未料，緊接著發生蔡總統訪美等事件，延後至今。

17日海峽論壇登場，饒慶鈴同行。陸委會一度要求饒慶鈴提出的申請案要提供鉅細靡遺的訪陸細節訊息，「卡饒」動作明顯。饒在最後一刻如期出訪，在大會專題演講，盼能解決台東鳳梨釋迦銷陸問題。海峽論壇剛結束，陸方昨宣布開放釋迦赴陸。

鄧岱賢受訪指出，台東鳳梨釋迦農民在過去能出口時，一公斤可以賣到70元台幣（約2.3美元），沒出口時只有12元台幣。鄧岱賢直言，台東縣做到防治病蟲害、達到國際標準，這需要專業單位協助，也做出很好的示範，其他縣市、農會，都可以比照辦理。

在技術層面，台東縣政府確實做足努力，以符合陸方愈來愈嚴格的食安要求。此外，國台辦此舉讓藍營占盡先機，必帶給綠營農業縣市壓力，尤其台南虱目魚、高雄鳳梨、屏東石斑，過去都是銷陸大受歡迎農產品。陸方的動作其實也是突破民進黨中央執政的「破口」，直接與地方縣市政府對接，對於綠營壓力只會愈來愈大。