我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻吉大哥黃立成 傳買下2500萬洛杉磯豪宅

網紅控炎亞綸「在橫店強迫進入」台北家性愛遭偷拍

台東釋迦銷陸 縣府638天找解方、透過藍營談判建功

記者 侯俐安、卜敏正
台東縣長饒慶鈴表示，台東縣府非常努力處理介殼蟲問題，終於爭取鳳梨釋迦恢復銷陸。（本報資料照片）
台東縣長饒慶鈴表示，台東縣府非常努力處理介殼蟲問題，終於爭取鳳梨釋迦恢復銷陸。（本報資料照片）

陸方宣布解禁鳳梨釋迦，陸委會、民進黨照例批評是統戰手段，釋迦解禁雖脫不了政治考量，但台東縣政府為重新打開釋迦銷陸之路，確實下了不少努力。國台辦今年3月就曾表示，「台東是第一個提農產品產整改報告縣市」，期待台灣各縣市都像台東，做好品管整改到大陸溝通。事實上，自釋迦遭禁638天來，台東縣府多次透過農委會解決無效，轉向國民黨中央求助，並透過台東大學研究，從整土、施肥、包裝，找出具體解方才端上談判桌。

鳳梨釋迦遭禁後，台東縣長饒慶鈴曾當場向農委會主委陳吉仲請命，盼中央同意縣府和農會等組「類NGO」和對岸談，卻碰了軟釘子，認為仍應透過兩岸動植物檢疫平台解決。

農委會始終無法有效解決，台東縣政府透過國民黨中央，找到海峽兩岸經貿文化交流協會（簡稱海貿會）秘書長鄧岱賢協助。鄧有八年時間在海基會處理兩岸經貿、農業交流，管道暢通。陸方表達RCEP生效後，對全世界水果都開放，必須採國際標準，建議台灣提出病蟲害防治計畫。

台東縣政府委託台東大學研究，從整土、施肥、殺蟲、清洗到包裝，一連串流程確保品質後，去年8月國民黨副主席夏立言赴陸，和國台辦副主任陳元豐會談時，把計畫帶到大陸。

2月夏赴陸時，再次說明這項計畫。3月，台東縣副縣長王志輝帶團訪陸時，陸方允諾開放。未料，緊接著發生蔡總統訪美等事件，延後至今。

17日海峽論壇登場，饒慶鈴同行。陸委會一度要求饒慶鈴提出的申請案要提供鉅細靡遺的訪陸細節訊息，「卡饒」動作明顯。饒在最後一刻如期出訪，在大會專題演講，盼能解決台東鳳梨釋迦銷陸問題。海峽論壇剛結束，陸方昨宣布開放釋迦赴陸。

鄧岱賢受訪指出，台東鳳梨釋迦農民在過去能出口時，一公斤可以賣到70元台幣（約2.3美元），沒出口時只有12元台幣。鄧岱賢直言，台東縣做到防治病蟲害、達到國際標準，這需要專業單位協助，也做出很好的示範，其他縣市、農會，都可以比照辦理。

在技術層面，台東縣政府確實做足努力，以符合陸方愈來愈嚴格的食安要求。此外，國台辦此舉讓藍營占盡先機，必帶給綠營農業縣市壓力，尤其台南虱目魚、高雄鳳梨、屏東石斑，過去都是銷陸大受歡迎農產品。陸方的動作其實也是突破民進黨中央執政的「破口」，直接與地方縣市政府對接，對於綠營壓力只會愈來愈大。

釋迦 國民黨 民進黨

上一則

黃子佼傳已出院 張小燕：孩子沒教好 我深深覺得痛

下一則

抖音男神控偷拍性愛片 炎亞綸認了：我偏差

延伸閱讀

解禁釋迦限台東縣 台陸委會批中：分化統戰手段

解禁釋迦限台東縣 台陸委會批中：分化統戰手段
大陸國台辦：即起恢復台灣釋迦輸入

大陸國台辦：即起恢復台灣釋迦輸入
大陸重啟鳳梨釋迦市場 農民：真心感謝饒慶齡和國民黨

大陸重啟鳳梨釋迦市場 農民：真心感謝饒慶齡和國民黨
黑白集／棄侯保柯？羅智強送槍給柯文哲

黑白集／棄侯保柯？羅智強送槍給柯文哲

熱門新聞

台中市林姓男子懷疑女兒尋短身亡與遭人性侵拍片有關，林夥人私刑打死人，更一審判林5年10月徒刑。圖／本報資料照

女兒遭餵藥輪暴尋短亡 父親報仇 嫌犯119處棒傷7處電擊不治

2023-06-18 16:33
周男騎自己的機車作案後，棄車在社子島。記者蕭雅娟／翻攝

台鹹粥店老闆娘慘遭顧客槍殺 疑為1美元炸豆腐送命

2023-06-13 18:21
台國防部公告新版「2023國防應變手冊」，內容建議民眾打包好「個人緊急避難包」。圖／取自「2023國防應變手冊」

戰時應變…台國防部籲備妥個人緊急避難包 維持基本生存

2023-06-13 15:16
TVBS公布最新民調，柯文哲(中)躍居第一，賴清德(右)第二，侯友宜第三。(本報系資料照)

柯文哲民調躍居第1 超越賴清德 侯墊底 藍委：晴天霹靂

2023-06-18 09:49
今年夏至與端午節相連，肖兔、雞者易因下半年變動較大面臨考驗，肖虎、猴者變旺發威。(記者賴香珊／攝影)

夏至連端午 2生肖下半年變動大 2生肖發威變旺

2023-06-18 13:43
萬沙浪。（本報系資料照片）

「愛你一萬年、娜魯灣情歌」台原住民歌王萬沙浪74歲病逝

2023-06-17 20:59

超人氣

更多 >
不是咖啡或李子汁 長期避免便秘的頭號飲料是它

不是咖啡或李子汁 長期避免便秘的頭號飲料是它
家裝太陽能板省錢嗎？ 華人怒：每年隱藏費用近千元

家裝太陽能板省錢嗎？ 華人怒：每年隱藏費用近千元
長壽研究員追求不老丸 但最佳藥方也最簡單 是「這3字」

長壽研究員追求不老丸 但最佳藥方也最簡單 是「這3字」
獨家專訪／21歲劉憶佳遊德遇害 爸爸嘆：最痛的父親節

獨家專訪／21歲劉憶佳遊德遇害 爸爸嘆：最痛的父親節
4死2重傷 曼哈頓華埠麥地臣街電單車店引發住宅大火

4死2重傷 曼哈頓華埠麥地臣街電單車店引發住宅大火