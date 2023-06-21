學者：陸方不再讓利 台鳳梨釋迦要做好管理提高品質

中國大陸國台辦宣布，即日起恢復部分有經過申請的供果園、包裝廠的台灣鳳梨釋迦輸往中國大陸。（本報資料照片）

中國大陸國台辦宣布，即日起恢復部分有經過申請的供果園、包裝廠的台灣鳳梨釋迦 輸往大陸，業界認為，大陸對台已不存在「讓利」，回歸正常申請的國際貿易。

台大農經系教授徐世勳表示，當初中國大陸對台談「讓利」，但經過了十年，兩岸服貿、貨貿沒有進展，不要認為中國大陸有義務繼續讓利。這次部分台東鳳梨釋迦可輸銷大陸，農民應該珍惜這善意，愛惜羽毛，從供應鏈 的角度，做好管理提高品質，重新擦亮台東鳳梨釋迦的招牌。

農產貿易業者林裕紘表示，泰國的釋迦賣到中國大陸一直有果園註冊的要求，越南 的榴槤銷陸，也需要有果園註冊號。台灣過去沒有，如今得要經過申請的包裝廠、外銷供果園才可獲准重新輸往中國大陸，顯示大陸「讓利」已沒有太明顯，回歸一般正常的農產品貿易，要經過申請、審核與檢核，才認定可以輸入。

林裕紘表示，根據農委會盤點，這次重新獲准輸入的，有14位農民、三家包裝場、25家果園，生產者要具有產銷履歷，由台東縣政府彙整名單向中國大陸申請，其他業者也可以經由這方式提出申請，對接的單位是台東縣政府，跳過農委會。