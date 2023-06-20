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大陸重啟鳳梨釋迦市場 農民：真心感謝饒慶齡和國民黨

記者卜敏正、徐白櫻／台東20日電
中國大陸宣布重啟鳳梨釋迦銷陸，農民開心不已。圖為台東縣長饒慶鈴(左二起)日前邀請台北市長蔣萬安，共同行銷鳳梨釋迦。(記者卜敏正／翻攝)
中國大陸宣布重啟鳳梨釋迦銷陸，農民開心不已。圖為台東縣長饒慶鈴(左二起)日前邀請台北市長蔣萬安，共同行銷鳳梨釋迦。(記者卜敏正／翻攝)

國民黨及台東縣長饒慶鈴，日前參加海峽論壇，爭取重啟台灣鳳梨釋迦大陸市場，大陸國台辦今宣布，海關總署自6月20日起恢復台灣釋迦輸入，但輸陸釋迦「須來自獲註冊登記的包裝廠和果園」，農民直言「心中大石頭落地」，但真的要感謝饒慶鈴和國民黨這段時間的努力。

台東縣農業處長許家豪表示，台東目前有台東地區農會、美鳳釋迦、龍騰釋迦等3家註冊包裝廠，另還有25筆登記註冊果園，雖然中國大陸已經同意重啟鳳梨釋迦市場，但鳳梨釋迦產期要到11月後才有，將持續要求農民及包裝場做好品管。

「真的感謝饒縣長和國民黨幫忙！」台東釋迦合作社理事主席王志偉表示，台東鳳梨釋迦不論是因為政治或品質因素，2年不能銷售對岸，鳳梨釋迦從每台斤70元（台幣，下同，約2.3美元），跌到每台斤15元，如今能夠再次進入中國大陸市場，農民當然是開心，也感謝饒縣長和國民黨的努力。

王志偉說，台東釋迦農民農民這兩年真的辛苦，面對好不容易開放的市場，農民應該自我警惕，也希望農委會能提供更多包裝設備補助，為鳳梨釋迦品管把關，不論鳳梨釋迦要賣到哪裡，都能有更高品質鳳梨釋迦交給消費者。

釋迦 國民黨

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