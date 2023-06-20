大陸國台辦：即起恢復台灣釋迦輸入

國民黨副主席夏立言（左）18日與中共中央台辦主任宋濤進行會見。(圖：國民黨提供)

台灣釋迦 因為2021年被中國大陸海關以多次檢出大洋臀紋粉介殼蟲為由暫停輸入，此後經過台東縣府協調農民改善，以及近期國民黨 副主席夏立言 、台東縣長饒慶鈴赴大陸溝通協調，大陸國台辦宣布，6月20日起恢復輸入台灣釋迦。

國台辦發言人朱鳳蓮今日表示，一段時間以來，中國國民黨副主席夏立言、台東縣長饒慶鈴等人士多次向大陸有關方面表達恢復台灣番荔枝（即釋迦）輸入大陸的強烈願望，並組織業者進行整改，改善產品品質，確保輸往大陸番荔枝安全，近期台東縣也提供了部分業者的整改情況。

朱鳳蓮強調，在綜合評估相關整改措施的基礎上，大陸海關總署決定自6月20日起恢復台灣釋迦輸入，輸大陸釋迦須來自獲得註冊登記的包裝廠和果園。她還指出，大陸秉持「兩岸一家親」理念，願意與島內有關方面共同努力，「繼續為恢復台灣農漁產品輸入大陸提供幫助」。

此前，夏立言、饒慶鈴6月17日都出席在廈門舉辦的第15屆海峽論壇大會。夏立言致詞時強調，如果台灣鳳梨釋迦等優良產品無法銷往大陸，對台灣基層農漁民和大陸廣大消費者都是很大損失，希望大陸加快開放速度，讓支持兩岸交流的縣市能很快享受到交流帶來的正面效益。饒慶鈴則表示，已與台東大學合作訂定規範與清除介殼蟲，希望兩岸盡快重啟運銷合作，讓台東農友放心安心，能提早做好準備，提供最高品質鳳梨釋迦到中國大陸。

國民黨昨天表示，副主席夏立言領軍的代表團在海峽論壇大會結束後，18日晚間與中共中央台辦主任宋濤會面。夏立言特別提到台東縣長饒慶鈴在海峽論壇指出，台東農民為了改善鳳梨釋迦的品質做了相當多努力，盼盡快爭取恢復輸陸；宋濤積極回應表示，將作出妥善安排。今日國台辦即宣布恢復輸入台灣釋迦。

夏立言會談時表示，今年初與宋濤在北京會面時，曾就當前兩岸形勢和雙方關切議題充分交換意見，在推動兩岸交流、維護台海和平方面，有高度共識；國民黨恪遵「中華民國憲法」、依照黨綱及黨章等政策表述，積極推動兩岸交流，未來雙方持續加強合作，共同促進兩岸關係良性發展。

據中國大陸國台辦主管網站「中國台灣網」發布，宋濤會見夏立言一行指出，大陸願和國民黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，加強交往、增進互信，推動兩岸關係和平發展，推進「統一進程」。

此外，宋濤在會見立委陳玉珍等各界代表時稱，要實現兩岸關係和平發展、融合發展，就要破除兩岸交流合作的阻礙。要維護台海和平安寧，就要堅決反對「台獨」分裂活動和外部勢力干涉。

就兩岸交流具體事項，夏立言提出包括加快台灣農漁水產品恢復輸陸進度、逐步開放大陸人民赴台觀光和就學，及落實「兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」精神，加強兩岸共同打擊犯罪合作等方面，希望讓兩岸交流合作正面效益，惠及更多基層民眾。

夏立言特別提及饒慶鈴在海峽論壇表示，過去幾個月來台東縣政府積極輔導，農民為了改善鳳梨釋迦的品質做了相當多努力，希望能盡快爭取恢復輸陸。宋濤回應，經過擁有堅持「九二共識、反對台獨」共同政治基礎和溝通管道的國民黨反映，以及看到台東縣府和農民積極消除病蟲害問題、增進品質的努力，大陸高度重視，將作出妥善安排。

夏立言及國民黨大陸部主任林祖嘉昨天搭機赴雲南、四川探訪台商。

另針對大陸政協主席王滬寧提出建設兩岸融合示範區，新黨副發言人游智彬表示，新黨建議，包含推動兩岸共同市場，設立台商專區，針對兩岸農產食品設立兩岸共同驗證機制等。