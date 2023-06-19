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觀察站／MQ-9B無人機情資美使用台付費 樂山雷達翻版

記者 洪哲政
空拍樂山雷達站地標。（本報資料照片）
空拍樂山雷達站地標。（本報資料照片）

台灣軍購獲得MQ-9B無人機，理論上應可讓國軍聯合作戰具備主動攻勢情蒐能力，促使整體作戰模式可提前部署，甚至先發制人。但若無人機資料鏈無法與台灣戰情系統即時構連，呈現戰場圖像，情資傳輸必須由美軍管控、甚至美方優先，恐失去優勢。MQ-9B無人機地面工作站與資料鏈設定，最終會不會像樂山長程預警雷達（SRP），台灣出資建構系統，資訊優勢卻始終由美方把持？

位於新竹樂山的長程預警雷達，成軍前曾有國軍高層在立法院公開宣示，蒐獲資訊由台灣優先取用，若台灣不開放，美方無法取得。如今來看，這些說法顯然與事實不符。軍方在雷達站旁興建大型營舍容納美方人員長期進駐，主導台灣操控雷達偵蒐角度與情資通報，情資俱優先提供美方。

為求美軍重要戰略資產進駐台灣，台灣允許美方長年主導預警雷達操控權，但此案畢竟由台灣付費建案，當年設定了反飛彈、反巡弋飛彈的戰備需求。

長程預警雷達經多年克服後終與北部、東部兩座飛彈預警中心連線，但至今僅能「即時」傳輸指揮美製愛國者二、三型防空飛彈，對天弓或其他野戰防空等國造武器，仍須以無線電語音告警，未納入指揮體系。也就是說，這座雷達滿足美方監控北韓、中國大陸至南海一線區域，對於台灣的防空戰備爭取預警時間的助益卻有限。

尤其，整座SRP表面上由空軍戰管操控，但實際上美方以控制軟體核心為由，畫設僅限美方人員進入的獨立工作區，凡要更改雷達設定、故障排除、資料傳輸對象，皆須由美方協同，國軍禁止入內。而其後續維持每五年一簽，每年平均須32億餘元台幣（約1.04億美元），其中尚未含土建工程強化等。形成美方使用、台灣方付費的情況。

空軍如今獲得引進MQ-9B無人機，形式就像獲得能移動的長程預警雷達，能在高空中針對共軍沿岸當面軍情實施主動、遠距、長時間的監控，但偵蒐任務範圍指派、所獲情資屆時如何傳輸分享，台灣應堅持完整的主導權。外媒報導在台服役的MQ-9B無人機所獲情資將分享美日，國防部罕見當即否認，看得出不想重蹈長程預警雷達覆轍。只是，能否堅持到底？有了SRP的前車之鑑，仍須觀察。

北韓 國防部 共軍

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