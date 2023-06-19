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MQ-9B無人機2027年服役 傳情資美軍優先用

記者洪哲政／台北19日電
美國國防承造商預定2025年開始交付台灣四架MQ-9B「海上衛士」無人機。（取自General Atomics官網）
美國國防承造商預定2025年開始交付台灣四架MQ-9B「海上衛士」無人機。（取自General Atomics官網）

台灣對美採購四架MQ-9B無人機，國際間日前曾傳美、日、台將透過這型無人機共享偵察的即時情資，但旋遭台灣國防部公開否認。據了解，無人機裝備2027年返台後，規畫將有美方人員隨同進駐花蓮；軍方內部盛傳，台灣使用MQ-9B無人機性質，如同當年美中央情報局（CIA）委台灣飛行U2偵察機，資訊將由美軍優先使用。

空軍司令部昨天回應表示，各項武器裝備籌建，均依國防戰略指導及作戰需求妥予規畫，建構適切國防武力；媒體報導多屬臆測，空軍沒有評論。

國防部曾公開證實，台灣對美採購四架MQ-9B無人機，可望提前至2025年開始分兩批在美交機。

據指出，空軍目前已鎖定數位具備飛行經驗的軍官實施外語訓練，合格後預計明年展開初始訓練、派美接裝；而無人機2027年返台後，將進駐花蓮第12中隊，屆時除現役RF-5E虎瞰偵照機，現有人員編制轉用於無人機中隊，兩套地面控制站也將設在花蓮空軍基地內，美方除有美軍教官進駐外，傳有美情治人員也將隨同進駐。

據指出，MQ-9B無人機與建置在花蓮的地面工作站，未來仍由參謀本部情報次長室督導，無人機載台除由空軍人員操控外，所獲共軍情資，進入國軍聯合作戰中心（JOCC），透過中英文介面的迅安系統，可快速提供美方；而無人機升空偵察路徑，俱由美方控管，美方也能依據情報需求，由這四架無人機執行台海區域內情蒐，減少由日本本土或關島升空偵察機架次，台美藉此提高情報合作層次。

有將領認為，MQ-9B無人機對國軍聯合作戰而言，將可提升至主動攻勢情蒐，國軍現有作戰模式將因此獲得整體改變；只是美方屆時控管程度如何？還要協商。

台灣空軍當年U2偵照任務，是依照美軍需求執行，國軍只出飛行員，但偵照成果美方會提供一份拷貝給國軍。

台灣耗資217億餘元台幣（逾7億美元）採購四架MQ-9B海上衛士無人機與地面控制站台，全案期程是2022年至2029年結束。MQ-9B屬於長滯空情監偵平台，最大滯空時間可達35小時，最遠航程可達1萬1000公里，本身透過衛星鏈路，即可與美軍太平洋艦隊直接構連，進行情報即時交流。國民黨立委陳以信曾提案揭露，台灣採購的無人機無法通過衛星資料鏈將圖像資訊與國軍地面友軍單位共享，必須透過傳統方式，依序傳遞至地面工作站後，才會提供空軍作戰指揮部、衡山指揮所，再傳遞到各作戰單位；但反而與美軍可即時構連。

國防部 共軍 國民黨

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