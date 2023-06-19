陸提廈金融合 金門：合作雙贏 連江縣長：新四通概念

中國大陸方面在海峽論壇大會上宣布，支持福建建設「兩岸融合發展示範區」。官媒報導，建設「廈金共同生活圈」，就是為兩岸融合發展示範區建設探索經驗。（新華社）

中國大陸全國政協主席王滬寧17日在海峽論壇大會宣布，大陸制定支持福建建設「兩岸融合發展示範區」的文件，國台辦經濟局長張世宏昨天在「建設廈金共同生活圈論壇」指出，廈金融合發展是上述文件的重要內容。

王滬寧所指文件為「關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區的意見」。

張世宏昨天出席在廈門舉辦的「建設廈金共同生活圈論壇」時表示，上述文件的重要內容就是「廈金融合發展」，也代表中共中央政策部署。

他指出，目前已有小三通、廈金通水，即將發布的大陸官方文件，就是支持廈門和金門加快融合發展。他並形容為「打造廈金生活圈」的歷史機遇。

廈門市政協副主席李欽輝則表示，廈金各方面交流密切，基本實現廈金半小時生活圈，廈門將持續推進「通電、通氣、通橋」等工作。

金門副縣長李文良指出，金廈唯有相互合作才能雙贏，只有推動各項民間交流才能增進兩岸互信基礎。他認為，金廈有同根同源基礎，為強化彼此共同合作交流，提升問題解決效率，金廈可共同處理區域間各種事務性問題，增加經貿、觀光 、緊急救護、環境生態等合作，金門肩負兩岸橋梁重要使命。

連江縣長王忠銘表示，沒聽過「兩岸示範區」，但大陸談的應該就是他提的「新四通」，金門馬祖因為地理環境關係，會有民生需求，現在金廈已經通水，就民生來談這無可厚非，沒有理由去反對。

王忠銘認為，這類合作基本上跟政治關係不大，因為這些「通」都是日常必需品；像現在煤氣要從台灣來馬祖，但大陸比較近。再說，一切決策權也都在中央，要中央同意後，地方才能做，所以還是要看中央態度。

針對陸方提出「融合發展示範區」，國民黨 總統提名 人侯友宜昨說，需以平等、尊嚴、友善方式促進兩岸不斷對話交流，讓兩岸建構互信基礎，帶動兩岸和平發展。