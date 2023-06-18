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新聞評論／蔡政府不為食安把關 卻為萊豬狂牛把風

聯合報社論
行政院會15日通過，將開放加拿大全牛齡牛肉進口，這有助於台灣參與國際；已數度表態反對的消基會表示，將發動全民拒買運動。不論是進口美豬或是加牛，對民眾來說，如何挑選能安心吃下肚的肉品才是最關鍵的問題。（記者陳易辰╱攝影）
行政院會15日通過，將開放加拿大全牛齡牛肉進口，這有助於台灣參與國際；已數度表態反對的消基會表示，將發動全民拒買運動。不論是進口美豬或是加牛，對民眾來說，如何挑選能安心吃下肚的肉品才是最關鍵的問題。（記者陳易辰╱攝影）

行政院會通過開放加拿大全牛齡進口，強調有助於台灣的國際參與。但因加拿大繼2003、2015年出現狂牛症後，2021年12月又傳有牛隻感染，疑慮未除，消基會反對無效，呼籲消費者拒買。蔡政府畫了一個目標、效益與結果不明的國際參與大餅，卻未充分考慮全民健康。從萊豬、核食到狂牛，連開放理由都一樣。在蔡政府眼裡，台灣人的健康一斤值幾元？

蔡政府保證會為國民健康把關，但光是開放程序就讓人看破手腳。衛福部食藥署說曾作實地查核，但明明是要開放30個月齡以上牛肉進口，到加拿大卻只看了一家30月齡以上老牛僅占0.11％的飼育場，擺明是在放水。消基會也質疑評估程序恐違法。更不用說預告期間，反對聲浪不小，除消基會外，中華民國肉牛協會也認為會影響牛肉消費信心和國內業者生存，建議暫緩，但蔡政府不顧民意反對，執意開放。

至於蔡政府強調的邊境把關，更早就成了笑話。開放美國萊豬進口前，蔡政府也有過滿口的承諾，還把台灣豬標章貼得到處都是，結果進口的美豬在市場神祕消失，疑為「洗產地」。農委會還要砸錢補助包括萊豬在內的豬肉進口；人民實在看不出蔡政府如何為食安把關，只看得到為萊豬把風。現在開放全齡加牛進口，人民還可以再看一次，蔡政府到底會為全民健康把關，或者又為狂牛把風？

事實上，蔡政府一邊強調加牛食用風險可以忽略，一邊又對頭骨、腦、眼、脊髓、絞肉及內臟等六大高風險部位禁止進口，不啻自相打臉。而行政院強調歐盟、英、美、日等55個國家都開放加拿大全牛齡進口，但這即使不能反證全球200多個國家地區有四分之三並未開放，至少不該隱瞞鄰近如南韓、中國大陸和菲律賓等國都暫停開放。行政院應該解釋一下，這些國家沒開放全齡加牛，如何有害於他們的國際參與？

悲哀的是，蔡政府愈是強調的重點，愈是凸顯現實的貧瘠。蔡政府不顧各種食安風險，未談先降，正是力圖補填執政七年來國際參與和區域整合都交出的白卷。斷交潮席捲、被拒WHO門外暫且不談，中共主導的《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）全面生效，對台灣出口排擠與經濟成長衝擊的效應已經顯現。台灣賣力抗中親美，卻擠不進美國主導的印太經濟架構，只能乞仰沒有關稅優惠的《台美21世紀貿易倡議》；而且在美國須經國會通過，在台灣蔡政府卻是黑箱硬闖。

蔡政府開放全齡加牛，外傳是作為《台加投資促進及保障協定》的伴手禮，但加國代表明言投資保障和牛肉進口是兩回事；又傳是交換《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）門票，蔡政府並未否認。CPTPP的確是台灣空白的國際參與的另一個機會，蔡政府甚至熱切期待到亂了套。像副總統賴清德懇請美國前國安顧問波頓協助台灣加入CPTPP，殊不知波頓根本反對自由貿易、支持川普退出CPTPP前身TPP。賴清德所託非人，搞錯對象，更讓人擔心如果他當選總統，恐重蹈扁政府拚外交卻被國際掮客詐騙鉅款的覆轍。

蔡政府開放全齡加牛進口，卻沒做好受害產業溝通與農民照顧，反正有農委會撒錢摸頭，也有側翼圍事封口。可嘆的是，民進黨在野時反對進口的，上台後就門戶大開；曾經拚死阻擋的，掌權後就輾壓反對聲音；過去捍衛的價值，執政後更完全賤賣。至於全民健康風險與消費者抵制，蔡政府可曾放在眼裡。

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