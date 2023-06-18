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加牛輸台成CPTPP門票？ 藍白齊批：下次逼百姓吞什麼

台灣新聞組／台北18日電
行政院15日突然通過開放加拿大全牛齡進口，且即刻生效。示意圖。（本報資料照片）
行政院15日突然通過開放加拿大全牛齡進口，且即刻生效。示意圖。（本報資料照片）

行政院拍板開放加拿大全齡牛進口，行政院發言人林子倫聲稱開放將有助於台灣與國際關係。但在野立委反對聲四起，質疑「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）進度目前還是零，下次又要逼百姓吞什麼進去肚裡？專家也批評，「哪有國家會在談判前，就片面釋出最大的談判籌碼，簡直是愚蠢至極」。

本報系聯合報報導，中華經濟與金融協會副秘書長曾志超指出，蔡政府冀望透過犧牲台灣民眾健康，換取加拿大協助台灣加入CPTPP，但「執政黨這樣的想法顯然過於天真」。

曾志超說，過去強硬開放美國萊豬與牛肉，只換來僅具政治意義的空泛台美經貿協議；美豬也成為毒豬代名詞，在台棄之如敝屣，淪為雙輸的結果。縱然考慮開放，也應透過兩國的談判，在降低台灣民眾健康風險下，爭取加拿大實質的承諾。哪有國家會在談判前，就片面釋出最大的談判籌碼？

台北中國時報報導，國民黨立委鄭麗文也直言，民進黨的國際關係只看見不停斷交，CPTPP進度目前還是零，下次又要逼百姓吞什麼進去肚裡？民眾黨立院黨團總召邱臣遠砲轟，對照開放萊豬送立院審查，此次完全逃避國會監督。

鄭麗文指出，開放萊豬、核食這麼長一段時間，台灣有加入CPTPP嗎？蔡政府知道CPTPP有12個會員國嗎？每個都要爭取支持，下次又要逼百姓吞什麼進去肚裡？

鄭麗文強調，明明加拿大狂牛症疫情距離現在才1年半的時間，為何食藥署不顧風險？食藥署要不要公布一下是哪幾位專家這麼與眾不同，跟其他國家評估的完全不一樣。

邱臣遠則質疑，消費者保護基金會抽查近300件豬肉相關食品，卻未見任何一件美豬產品，有「洗產地」疑慮，現在又要開放加牛，如何讓民眾安心？

他說，政府不應將食安和國際參與混為一談，規避國會監督，否則只會讓人民覺得政府一再犧牲國民健康，卻沒有換到任何東西。他喊話政院應尊重國會，比照開放萊豬，向立法院提出報告。

加拿大 疫情 國民黨

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