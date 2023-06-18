觀察站／美中重啟對話 蔡兩岸交流仍冷

美國國務卿 布林肯今天訪問中國，這兩個全球最強國家、彼此認定的潛在敵人，終要進行實質性對話。「站在懸崖邊」的美中都要溝通了，那台灣讓大陸幾十個學生來台參訪還會很困難嗎？

繼上回美國國務卿到訪中國，已是四年前，四年多來美中加速對抗，從貿易戰、外交戰到科技戰，這半年更是急轉直下，近期發生的美中機艦的近距離遭遇有朝向軍事鬥爭的準備，讓全球捏把冷汗。美中高層急需交換意見，即便雙方仍是劍拔弩張、各說各話，有溝通總比沒溝通好。

回看兩岸關係，兩岸欠缺的也是溝通與交流，上層的交流因為政治立場不同而中斷，三年來疫情 限縮兩岸民間與商業往來，疫情趨緩後又因兩岸關係緊張，各界均有顧忌，交流大減、猜忌日深，這其中又以兩岸網民與年輕人相互敵視為最。

恢復兩岸民間交流，化解敵意才是確保台海和平的最佳良方。蔡英文總統多次表示，願透過交流促進兩岸和解與和平。2021年元旦總統文告中她提到，「等到疫情受到有效控制時，期待兩岸人民逐步恢復正常有序的交流，增加理解、減少誤解。」

今年520，蔡總統也談到開放國門的台灣，歡迎港、澳和對岸的朋友，來體驗台灣，感受台灣獨特的文化魅力，安全和便利。她還說，和平是兩岸的唯一選項，以對等的對話化解兩岸分歧。

蔡總統歡迎「對岸的朋友」來台，但蔡政府的實際作為卻不是如此，各部會深怕交流就會被中共 洗腦，於是馬辦邀請的陸生被視為經過篩選的統戰樣板，以及「當前社會情勢不宜」，難以來台；台灣旅遊交流協會邀請大陸多個旅遊單位和企業來台參加7月台北夏季旅展，也一直沒有下文。

交流主要是交換意見，聽取不同角度觀點或補充自己未知的部分，有助化解誤會產生的敵意。國人去一趟大陸，或者台生跟陸生接觸，就會被中共統戰洗腦，這恐怕是低估多數台人的智商。

人為設限擋不住大家希望看到的真相，兩岸人民也沒有一些媒體或網民所說的那般仇視。

今年起陸生恢復來台交換，一名陸生日前離台前說，原以為台灣多數人追求台獨，對陸客不友善，但到了很多地方發現，台灣人民都很友好，並不像網路所說的那樣。她說，她與台灣同學先交流，而後了解，而後理解，大家都能理性的傾聽與分析，彼此雖有立場，但都能有合理的論述作支撐。另一名陸生建議「台灣不應把精力花在對抗與統獨爭議上，台灣這片土地很美麗，人民友善，應該多加發揮優勢，台灣會有更好的發展」。

一名台生說，原以為陸生咄咄逼人、充滿敵意、很難相處，但接觸後發現他們很有禮貌，對台生很友好（可能他們打心底覺得我們是一家人）。大陸同學經營的小紅書或抖音上有關台灣的作品都有超高點閱率，他與陸生合作期末報告看到自己的不足與對方的優點。由此對大陸整體印象有改變，感覺所謂的戰狼或小粉紅只占很小一部分。

這是兩岸年輕人面對面交流後，所留下的真實感觸。這樣的接觸應該也是蔡總統所說的藉由兩岸交流，達到化解兩岸分歧，最終促進兩岸和平的方式。陸委會等其他部會，難道不思盡速化解兩岸當前「兵凶戰危」之道，還要猴年馬月般的「逐步恢復」交流嗎？