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陸拋「兩岸融合發展示範區」 學者：釋出堅持和統訊號

記者廖士鋒／廈門18日電
廈門大學台灣研究中心主任陳先才認為，大陸中央推出支持福建建設兩岸融合發展示範區的意見，具有重要指標意義，即大陸還是堅持和平統一既定方針。（記者廖士鋒／攝影）
廈門大學台灣研究中心主任陳先才認為，大陸中央推出支持福建建設兩岸融合發展示範區的意見，具有重要指標意義，即大陸還是堅持和平統一既定方針。（記者廖士鋒／攝影）

大陸全國政協主席王滬寧17日在海峽論壇大會上宣布，中共中央與國務院制定了「關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見」，消息一出受到兩岸媒體關注，而大陸涉台學者解讀，這個政策具有重要指標意義，即大陸還是堅持和平統一既定方針，未來肯定有更多惠台措施。

早在2019年3月大陸「兩會」時，中共總書記習近平就在參加福建代表團審議期間強調，「要探索海峽兩岸融合發展新路」，而2021年3月，習近平在福建視察時重申福建要在探索海峽兩岸融合發展新路上「邁出更大步伐」，同月大陸官方發布的「十四五規畫」則明確提到「支持福建探索海峽兩岸融合發展新路，加快兩岸融合發展示範區建設」。

不過這次是官方首度以中共中央、國務院名義下發文件，支持福建設立兩岸融合發展示範區。對此，廈門大學台灣研究中心主任陳先才向本報系解讀，這個政策具有重要指標意義，即大陸還是堅持和平統一既定方針，希望透過兩岸融合發展、和平發展，累積兩岸互信基礎。

陳先才表示，大陸政策是一致的、可預期的，也就是繼續走以和平發展、融合發展的方式，推進「兩岸問題由兩岸來解決、一起商量」。

就福建在大陸對台政策上優勢，陳先才分析，閩台自古地緣上、地理上、文化、民俗各方面都具有天然聯繫，且近年福建經濟實力快速增長，也大陸少數每個縣都有高鐵的省份之一，福建經濟社會發展大幅提升，跟台灣拉近，「作為示範區，彰顯效果更高，也具有可操作性」。

至於未來會有更多惠台政策出爐？陳先才認為「肯定有」，他指出，因為示範區是榜樣，「會像經濟特區，肯定有後續一系列政策」，社會、經濟、文化交流各方面都會有相應一系列細化指標，省內大城福州、廈門、平潭等也都要跟進，訂定配套落實。

公開資料顯示，截至目前為止，大陸福建省已推出「66條」、「42條」以及225項「同等待遇清單」等省級惠台措施。另外廈門市、漳州市、泉州市等大陸福建省主要城市都有訂定相關的對台灣或者對金馬地區的融合發展措施。

中共 國務院 習近平

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