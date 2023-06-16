海峽論壇會見夏立言 王滬寧：兩岸一家人 家和萬事興

中共政治局常委、中國全國政協主席王滬寧（右）17日在廈門會見國民黨副主席夏立言（左）一行。（記者廖士鋒／攝影）

海峽論壇大會17日上午在廈門召開，而會前中共 政治局常委、中國全國政協主席王滬寧會見了國民黨 副主席夏立言 一行，王滬寧強調，兩岸同胞都是一家人，「家和萬事興」，「共同把兩岸關係搞好，符合兩岸同胞的共同利益，也符合全體中華兒女的共同利益」。

王滬寧在會見前段、開放媒體進場時的簡短致詞中提到，受到新冠疫情和政治因素影響，海峽論壇還是堅持辦下來。他向參與的台灣同胞表示敬佩之意，「這也說明了兩岸交流合作的大勢不可阻擋，兩岸同胞走近走親的願望也不可阻擋」。他強調，「兩岸同胞都是一家人，家和萬事興，所以我們共同把兩岸關係搞好，也符合兩岸同胞的共同利益，也符合全體中華兒女的共同利益」。

夏立言則表示，王滬寧表示過的要逐步恢復擴大兩岸的交往，「這也是我們所樂見的一個發展」。他提到，去年曾承受政治壓力與10天隔離到訪大陸，這些是過去三年多來，「所有堅持在兩岸交流崗位上的各個仁人志士，我們大家一起同甘共苦，我們能夠共享這些很特殊的經歷，相信未來我們能夠攜手共進，再創兩岸佳績」，他還說，期望未來王滬寧能夠為兩岸開啟嶄新的局面。

夏立言並指出，今日活動嘉賓出席踴躍，他感覺到過去幾年來，籠罩在海峽上面的陰霾好像已要漸漸散去，兩岸已經度過了最艱困的時刻，也會迎來一個新的氣象。他接著回顧，過去在國民黨執政的期間，兩岸官方在九二共識、反對台獨的務實政治基礎上舉行了很多的會談，也簽署了多項的協議，開啟了雙方和平穩定繁榮發展的一個黃金時期，他擔任大陸委員會主委時躬逢其盛，「也有小小貢獻」，特別是2015年馬習會，「讓台灣成為當時國際知名的和平之海」。

公開資料顯示，王滬寧此次「家和萬事興」的講法，2015年馬習會時，中共總書記習近平曾經提過，但近年來中共涉台高層較少使用這一詞。而習近平2019年、2022年訪問澳門、香港時，也曾就港澳政策做出「家和萬事興」表態。

預計將在「王夏會」結束後，海峽論壇大會旋即召開，屆時王滬寧等人料將發表談話。