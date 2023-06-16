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在野黨要求「台美貿易倡議」立院審查 綠委表態支持

記者林縉明／台北16日電
民進黨立委賴瑞隆。（記者季相儒／攝影）
民進黨立委賴瑞隆。（記者季相儒／攝影）

美國聯邦眾議院歲計委員會日前通過「美台21世紀貿易倡議」首批協定實施法案，相較之下，行政院認為該協定生效後僅需送請立法院查照，引發在野黨立委不滿。對此，民進黨自家立委表態「支持審查」，認為透過國會的審查與監督，是民主國家所慣用的程序。

民進黨立委賴瑞隆指出，台美21世紀貿易倡議的簽訂，對台美關係是一大進展，同時也為台美FTA簽訂奠定基礎，這是台美各界所樂見的；不過，基於權力分立原則，呼籲政府把該協定送交立院審議，透過國會的審查與監督，完成這樣的一個程序，這也是民主國家所慣用的程序。

賴瑞隆說，相信朝野會以台灣最大利益原則，盡速審議完畢，讓倡議內容生效實施，未來政府持續推動台美簽訂FTA、台灣加入CPTPP，讓台灣經貿走向國際，並持續向上進步。

民進黨立委羅致政認為，委員會只能投票，沒辦法修改文字，如果要審查也可以，以前也發生過，他表示，「支持審查」。

不過當年「兩岸服貿協議」簽署時，民進黨主張逐條審查，並質疑簽訂「兩岸服貿協議」有喪失國家主權獨立之疑慮、出賣台灣，引發兩岸主權爭議，對比這次「台美21世紀貿易倡議」態度卻大不同，遭在野黨批評是「服貿黑箱再現」，根本是把國會當橡皮圖章。

民眾黨立法院幹事長張其祿表示，台美21世紀貿易倡議6月1日簽訂首批協定，該法案明確要求，未來美台簽署任何協定，必須與美國國會諮商，美國政府不可繞過國會逕行簽署。對照台灣協定生效後，僅需送請立法院查照，明顯是「兩個民主國家不同標準」。

民眾黨立委邱臣遠也表示，民眾黨主張，將台美21世紀貿易倡議審查查照案改為審查案

民進黨 投票 眾議院

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