布林肯訪中前夕 美議員提法案 促加速對台軍售

美國國務卿布林肯18日將訪中，共和黨籍參議員提出法案，欲加速對台軍售。圖為台灣向美國採購的雙聯裝刺針飛彈（DMS）發射。(圖／台灣陸軍提供)

美國國務卿布林肯 18日將訪中，共和黨籍參議員魯比歐趕在布林肯出訪前夕，今天重新提出「透過實力促進台灣和平法案」（Taiwan Peace Through Strength Act），欲透過多方管道強化台灣防衛，包括加速對台軍售、建立美台高階軍事規畫機制、成立彈藥添購基金等，對抗中國大陸潛在侵略。

美國國務卿布林肯18日至19日將重啟年初因中國大陸偵察氣球入侵美國領空而延後的訪中行，這是他首度以國務卿身分訪問中國大陸。

國防部1日表示，國務院已批准可能的對台軍售案，內容包括F-16戰機的軍火和相關設備。圖為美軍F-16戰機19日與南韓聯合軍演時的照片。(路透) 國務卿布林肯（Antony Blinken）18日即將訪問中國。(路透)

共和黨籍眾議員 班克斯（Jim Banks）及民主黨籍眾議員巴帕斯（Chris Pappas）也計畫提出眾院版法案。

魯比歐透過新聞稿表示，在中共積極於台灣周圍從事侵略性軍事行動，台海緊張情勢持續升高之際，他很驕傲能提出此法案，以加速對台軍備交付、增加美台軍事訓練與規畫，並成立重要彈藥庫存基金。

根據草案內容，法案要求美國行政部門加速對台軍售，包括透過事先批准並優先販售台灣現有及新興軍備與技術，並優先處理台灣軍購請求。

法案也要求美國國防部長成立「美台高階軍事規畫機制」，負責監督共同軍演計畫，協調國際軍事訓練與交流協助。

「台灣關係法」限制美方僅可販售台灣防禦性武器，法案欲予以修訂，授權美方販售「有助台灣嚇阻中國人民解放軍侵略的武器」，為台灣未來取得攻擊性武器奠定法律基礎。

此外，俄烏戰爭凸顯彈藥庫存重要性，法案指示美國財政部成立「台灣重要彈藥添購基金」（Taiwan Critical Munitions Acquisition Fund），計畫每年挹注至多20億美元（約新台幣619億元），確保美國盟友能在發動拒止任務捍衛台灣主權與領土前，擁有足夠彈藥庫存。

面對中國試圖把台海議題「內政化」，法案強調，不論是美國對中華人民共和國的外交承認，抑或是美台缺少邦交的事實，都不應在法律或實務上構成阻礙，阻止美國總統或政府部門推進或捍衛涉及台灣的美國利益，包括強化美台安全合作、嚇阻中共對台動武等。