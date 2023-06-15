我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷貧富差 最富8個家庭財富是底層50萬家庭的6倍

聯準會暫停升息 房貸利率將持穩 卡債族短期不會減壓

台美貿易倡議「政院不送審」 藍白批黑箱

台灣新聞組／台北15日電
「台美21世紀貿易倡議」首批協定6月1日於美國在台協會華府總部簽署，由台駐美代表蕭美琴(前左)與AIT執行理事藍鶯(前右)代表雙方簽署。（路透）
「台美21世紀貿易倡議」首批協定6月1日於美國在台協會華府總部簽署，由台駐美代表蕭美琴(前左)與AIT執行理事藍鶯(前右)代表雙方簽署。（路透）

美國聯邦眾院歲計委員會13日以全票通過「美台21世紀貿易倡議首批協定實施法案」，該法案要求未來美台簽署任何協定，必須與國會諮商，政府不可繞過國會逕行簽署；但台灣卻僅需送請立院查照，引來在野黨立委強烈反彈。「何以美國國會可以，我國國會卻不能？」國民黨團總召曾銘宗說，請民進黨不要雙標。

台北中國時報報導，該法案要求行政部門，未來與台灣達成任何進一步協定，需符合公開透明原則，並徵詢國會意見，且在台美貿易倡議首批協定生效前，美國總統須先向國會提出報告，並於30日內提出「認證」，證明台灣已採取任何履行協定所需措施。

美國國會堅持對台美貿易倡議進行審查，但行政院經貿辦公室卻認定該倡議是「行政協定」而非「條約」，依《條約締結法》第12條，行政協定在簽署後，僅需報請行政院備查，並於協定生效後，送請立法院查照。

曾銘宗指出，國民黨執政時，兩岸服貿協議送請立院審查，台美貿易倡議實際上是貿易協定，涉及廣大產業權利義務與行政部門權責，該法案必須送立法院進行實質審查。

中央社報導，民眾黨團副總召賴香伶、幹事長張其祿、立委吳欣盈指出，協定涉及人民權利與國家經濟利益，要求應完備國會監督，避免產生黑箱作業空間。

張其祿表示，過去海峽兩岸服務貿易協議曾未經立法院審議，當時就引發太陽花學運，如今台美21世紀貿易倡議簽署協定，許多民團提出應比照過往慣例，送交立法院實質審查。

本報系聯合報報導，中華經濟與金融協會副秘書長曾志超曾撰文指，從其內容看來，對台灣實際效益將極為有限，且無益於緩解我國經貿困境，其中「中小企業」一章內容毫無新意，只有三項空洞內容，包含增加中小企業貿易及投資機會、資訊分享與增加對話，此舉即可協助我中小企業開拓美國市場與大舉提高薪資水平？簡直是癡人說夢話。 

「台美21世紀貿易倡議」首批協定1日於美國在台協會華府總部簽署，由台駐美代表蕭美...
「台美21世紀貿易倡議」首批協定1日於美國在台協會華府總部簽署，由台駐美代表蕭美琴(左二)與AIT執行理事藍鶯(中)代表雙方簽署，行政院政委鄧振中(左)、美國副貿易代表畢昂奇(右二)及美國在台協會理事主席羅森柏格在場見證。(行政院經貿辦提供)

國民黨 眾院 貿易協議

上一則

黑白集／用人「唯不才」 政院顧問成犯罪窩

下一則

國民黨整合朱侯幕僚起衝突 傳中央擬接手侯團隊

延伸閱讀

俄羅斯國會支持法案 同意俄軍招募罪犯赴烏參戰

俄羅斯國會支持法案 同意俄軍招募罪犯赴烏參戰
侯友宜會AIT主席 表達訪美意願 羅森柏格問到郭台銘動向

侯友宜會AIT主席 表達訪美意願 羅森柏格問到郭台銘動向
賴清德：性騷吃案 主管開除永不任用

賴清德：性騷吃案 主管開除永不任用
綠委嗆國民黨反性騷是笑話 黨團總召：誰講笑話站出來

綠委嗆國民黨反性騷是笑話 黨團總召：誰講笑話站出來

熱門新聞

一名女子以「性教育」為名，讓兒子、女兒和繼夫行集體性交，亂倫期間長達3年。台灣高等法院依未滿14歲之女子為性交等罪判繼父5年10月徒刑，生母3年2月徒刑。圖／ingimage

父女、兄妹、母子全亂倫 台婦詭辯「性教育」

2023-06-07 16:58
周男騎自己的機車作案後，棄車在社子島。記者蕭雅娟／翻攝

台鹹粥店老闆娘慘遭顧客槍殺 疑為1美元炸豆腐送命

2023-06-13 18:21
一名黃色絲襪、白色短裙的長腿「辣妹」，竟偷拍女廁內2名女子如廁畫面，被抓才發現他是男兒身。記者王駿杰／翻攝

台長腿「辣妹」進女廁拍私密照 被抓褲底驚見一大包

2023-06-07 14:11
新加坡商蝦皮娛樂電商公司鄭姓女員工和郭姓同事四度在公司大樓殘障廁所內性交，洪姓丈夫發現姦情後，提告求償，台灣高等法院判郭賠償20萬元確定。記者王宏舜／攝影

公司殘障廁所成春宮…他4度戰人妻 綠帽夫獲賠6500元

2023-06-12 13:24
台國防部公告新版「2023國防應變手冊」，內容建議民眾打包好「個人緊急避難包」。圖／取自「2023國防應變手冊」

戰時應變…台國防部籲備妥個人緊急避難包 維持基本生存

2023-06-13 15:16
有「最聰明醫師」稱號的孔繁錦指侵女病患，最高法院依強制性交罪判4年徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片

「孔子第74代」名醫孔繁錦性侵丁字褲女病患 判4年確定要坐牢

2023-06-08 13:09

超人氣

更多 >
密州男吃生蠔送命 專家：全美95%海鮮致死都因它

密州男吃生蠔送命 專家：全美95%海鮮致死都因它
買這六用品 一元店比好市多划算

買這六用品 一元店比好市多划算
快看世界／民調：美國人認為 身家220萬才算有錢人

快看世界／民調：美國人認為 身家220萬才算有錢人
66%美國人討厭「強索小費」 給的金額和頻率都減少了

66%美國人討厭「強索小費」 給的金額和頻率都減少了
不懂英文吃虧？南加華女存5200 銀行改成2500

不懂英文吃虧？南加華女存5200 銀行改成2500