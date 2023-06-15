台美貿易倡議「政院不送審」 藍白批黑箱

「台美21世紀貿易倡議」首批協定6月1日於美國在台協會華府總部簽署，由台駐美代表蕭美琴(前左)與AIT執行理事藍鶯(前右)代表雙方簽署。（路透）

美國聯邦眾院 歲計委員會13日以全票通過「美台21世紀貿易倡議首批協定實施法案」，該法案要求未來美台簽署任何協定，必須與國會諮商，政府不可繞過國會逕行簽署；但台灣卻僅需送請立院查照，引來在野黨立委強烈反彈。「何以美國國會可以，我國國會卻不能？」國民黨 團總召曾銘宗說，請民進黨不要雙標。

台北中國時報報導，該法案要求行政部門，未來與台灣達成任何進一步協定，需符合公開透明原則，並徵詢國會意見，且在台美貿易倡議首批協定生效前，美國總統須先向國會提出報告，並於30日內提出「認證」，證明台灣已採取任何履行協定所需措施。

美國國會堅持對台美貿易倡議進行審查，但行政院經貿辦公室卻認定該倡議是「行政協定」而非「條約」，依《條約締結法》第12條，行政協定在簽署後，僅需報請行政院備查，並於協定生效後，送請立法院查照。

曾銘宗指出，國民黨執政時，兩岸服貿協議送請立院審查，台美貿易倡議實際上是貿易協定，涉及廣大產業權利義務與行政部門權責，該法案必須送立法院進行實質審查。

中央社報導，民眾黨團副總召賴香伶、幹事長張其祿、立委吳欣盈指出，協定涉及人民權利與國家經濟利益，要求應完備國會監督，避免產生黑箱作業空間。

張其祿表示，過去海峽兩岸服務貿易協議 曾未經立法院審議，當時就引發太陽花學運，如今台美21世紀貿易倡議簽署協定，許多民團提出應比照過往慣例，送交立法院實質審查。