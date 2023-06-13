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美國擬延長晶片管制豁免期 台積電可在陸擴產

台灣新聞組／台北13日電
美國商務部高級官員最近的發言顯示，美國政府計畫允許台積電和三星等台韓首要半導體製造業者維持且擴張在中國的晶片製造業務。（路透）
美國商務部高級官員最近的發言顯示，美國政府計畫允許台積電和三星等台韓首要半導體製造業者維持且擴張在中國的晶片製造業務。（路透）

美國商務部高級官員最近發言顯示，美國政府計畫允許台積電和三星等台灣與南韓的指標半導體製造業者，可以維持且擴張在中國大陸的晶片製造業務，不會因此而遭到美國報復。

業界解讀，這意味台積電南京廠與上海松江廠未來生產與擴產行動將不受羈絆，可持續因應大陸當地未來IC設計客戶需求，適當擴增產能與調整營運步調。

華爾街日報（WSJ）報導，美國商務部主管工業及安全事務的副部長艾斯特維茲（Alan Estevez）上周在美國半導體產業協會（SIA）會議上表示，政府打算在可預見的未來，將現行半導體及製造設備對大陸出口管制措施的豁免期限重新設定。

美國政府去年10月起對半導體及設備銷往中國大陸實施管制，但對台積電及三星電子等公司給予一年的豁免期；豁免期將於今年10月屆滿。

企業界與外國政府都在密切觀察豁免期是否延長，來判斷美國對中國大陸實施嚴厲的管制措施，究竟對中國大陸的投資到底會有多大影響。

報導指出，美國如果延長豁免期，可能表示美國政府體認到在高科技領域孤立中國大陸，比原先預期更加困難，因為高科技是全球高度整合的產業；而且一些外國企業對美國政府擴大干預他們的營運相當惱火。

美國及外國晶片業者高度抗拒美國政府限制他們在中國大陸的營運，一些亞洲及歐洲國家的政府也予以抵制，尤其是南韓。中國大陸是南韓最大的出口市場，而且南韓也生怕激怒北京當局，因為中國大陸對北韓有強大的影響力。

美國官員最近表示，美國並不打算與中國大陸「脫鉤」；國安顧問蘇利文4月時表示，美國的戰略是以「小範圍、高藩籬」來管制高度戰略性的科技。

據中央社報導，產業專家分析，美國有意延長豁免期，拉攏盟友南韓意味濃，但不代表美放鬆對中國半導體限制，EDA工具、高階晶片、先進半導體設備等，美國仍不會鬆手。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真指出，美國需要聯合盟友對抗中國大陸，因此需照顧到盟友的商業利益；若美國延長晶片出口管制政策的豁免期，南韓和台灣半導體製造商可因此受惠。藉此，美國也希望南韓和台灣在其他政策上可配合美國。

南韓 晶片 台積電

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