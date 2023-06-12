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AIT處長：台3總統參選人願與陸對話 美方絕對支持

記者陳熙文、丘采薇、張睿廷／台北12日電
美國在台協會（AIT）台北處長孫曉雅（圖）受訪表示，三位總統參選人侯友宜、賴清德和柯文哲都表達與對岸對話的意願，美方絕對支持。（本報資料照片）
美國在台協會（AIT）台北處長孫曉雅（圖）受訪表示，三位總統參選人侯友宜、賴清德和柯文哲都表達與對岸對話的意願，美方絕對支持。（本報資料照片）

美國在台協會（AIT）台北處長孫曉雅近日接受訪談節目訪問，她表示，與新北市長侯友宜、副總統賴清德和民眾黨主席柯文哲有多次互動，對三人都很喜歡，而三位總統參選人都表達與對岸對話的意願，美方絕對支持。

2024總統大選逐漸升溫，孫曉雅接受訪談節目「大雲時堂」訪問時表示，她見過藍綠白三位參選人多次，過去AIT跟台北市、新北市都有很好的合作，還有與賴清德副總統辦公室都有很好的工作關係，不只了解當前參選人的身分，也了解他們過去幾年所做的工作。

對於美中台關係，孫曉雅表示，美國正在尋求跟中國大陸對話和交流，不會阻止其他有意願這樣做的人，歡迎台灣總統參選人能與中國大陸官員有更多接觸，也希望美國領導人能和北京政府有更進一步的交流。

孫曉雅也認為，有對話是好的，自己這段時間聽到三個政黨都想要與中國溝通，雖然角度不同，但似乎是共同的目標，「我們絕對支持」。

至於兩岸官方對話，是否有助於緩和兩岸緊張的情勢？孫曉雅說，「我希望是有的，我認為溝通，以及擁有溝通管道是很重要的，但這可能會是個很大的挑戰，因為你首先要傳達一個訊息」；「我也聽到三個政黨雖然目前有各自切入的角度，但都有公開談到想和中方溝通的意願，這似乎是一個共同的目標，我們絕對會支持的，總體來說，溝通是好的。」

明年總統選舉結果，是否會影響到拜登政府對台灣的承諾？孫曉雅則表示不會，並強調，美國對台灣的支持是跨黨派的，在國會是跨眾議院、參議院的，無論美國和台灣政府如何變化，美國對台支持不會動搖。

針對孫曉雅的說法，賴清德競選辦公室發言人郭雅慧表示，賴清德的兩岸立場始終堅定，就是竭盡所能維持台海的和平穩定，期盼在對等尊嚴前提下，進行對話，化解兩岸分歧，促進雙方更多交流。郭雅慧也表示，賴清德堅守「四個堅持」，不挑釁、不冒進，絕不會在壓力底下屈服，也強調台海議題必須和平解決。

侯友宜競選工作室發言人陳柏翰指出，兩岸恢復交流、對話是國人及世界各國所共同期待的目標，侯友宜已明確表態，在遵守中華民國憲法及兩岸對等、友善、尊嚴的前提下，會從務實面一一展開，包括學生就學、觀光交流、農漁產品輸出等，以重啟交流化解緊張關係，促成台海之間的和平。

孫曉雅 賴清德 侯友宜

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