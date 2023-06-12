港媒揭露台情報機密文件 靠「網溝」找線人探中情資

港媒揭露，台灣情報人員如何透過「網溝」尋找線人探詢中共情資。此為示意圖。（路透）

網路媒體香港 01報導，網上有人以15萬元美元兜售「台灣情報機密文件」，揭露台灣軍情局特務人員與馬來西亞情報組織的合作內容，包括台灣情報人員如何物色潛在間諜 、如何打探中共情資，以及近20名遍布廣東、福建、海南、香港等地「線人」的個人資料。

根據香港01取得的資料，「台灣情報機密文件」包涵至少四個情報小組的工作周報，披露不同駐地情報人員的執勤日常情況，並涉及多名「線人」個資，其中包括一名香港人。

文件顯示，台灣情報人員幾乎每天都要接觸不同人，包括在當地讀書的陸生、賭場打工的中國職員、美國駐馬來西亞大使館 海軍正副武官等，還有被稱為「合作方」的馬來西亞對外情報組織首席副局長和轄下東亞處研析員。

此外，台灣情報人員一周還要執行三次「網溝與資料查詢」。所謂「網溝」即透過交友網站等社交媒體，發布招募廣告，從中挖掘可以為台情報單位提供不同情報、線索、資料的「線人」。

報導舉例，其中一名代號為「23SK756」情報小組少校，他撰寫的「110年5月第1周活動日誌」透露，幾乎每天都要花費大量時間（有時約9小時）從事「網溝」工作，透過QQ交友網站、中國約會App「探探」及招聘網等，發掘潛在線人。

台灣情報人員會先掌握線人弱點再「雪中送炭」。「32WS181」情報小組的文件標示一名當時約32歲的線人「洪俊莫」，他是中國一名副縣級官員，「具蒐報青海省內部機敏情訊之觸情條件」。

2021年2月至5月間，洪俊莫已向台灣情報人員販售17件每件價值5000元（未標註貨幣單位）的情資。洪俊莫已婚且育有兩子，經濟負擔沉重，每月生活開銷、房貸、車貸等合計約新台幣40萬元，明顯入不敷出。經台情報人員以金錢利誘後，陸續提供多項關於中國「十四五規劃」的機密資訊。

報導中還提及，某位「香港中港台專家」也是線人。資料顯示，一名當時65歲化名「藍平昌」的男子，為「中港台關係專家」和「時事評論作者」，在政治考核上「對香港政治治理感到失望，但也接受（現況）」。藍平昌2019年經一名台灣情報小組前組長「高上校」轉介，認識另一名情報人員「鄭宜廷」。

報導因此提醒，儘管香港目前尚無「間諜罪」，但香港保安局長鄧炳強早前已透露，港府正在積極研究「基本法」第23條立法工作，未來將會一併處理加強防範間諜和竊取國家機密的罪行。