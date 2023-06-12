我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3死3傷 馬里蘭首府周末夜槍響 已逮捕1嫌

富爸爸交棒 索羅斯250億元帝國 小兒子掌舵 力阻川普回白宮

港媒揭露台情報機密文件 靠「網溝」找線人探中情資

記者謝守真／綜合報導
港媒揭露，台灣情報人員如何透過「網溝」尋找線人探詢中共情資。此為示意圖。（路透）
港媒揭露，台灣情報人員如何透過「網溝」尋找線人探詢中共情資。此為示意圖。（路透）

網路媒體香港01報導，網上有人以15萬元美元兜售「台灣情報機密文件」，揭露台灣軍情局特務人員與馬來西亞情報組織的合作內容，包括台灣情報人員如何物色潛在間諜、如何打探中共情資，以及近20名遍布廣東、福建、海南、香港等地「線人」的個人資料。

根據香港01取得的資料，「台灣情報機密文件」包涵至少四個情報小組的工作周報，披露不同駐地情報人員的執勤日常情況，並涉及多名「線人」個資，其中包括一名香港人。

文件顯示，台灣情報人員幾乎每天都要接觸不同人，包括在當地讀書的陸生、賭場打工的中國職員、美國駐馬來西亞大使館海軍正副武官等，還有被稱為「合作方」的馬來西亞對外情報組織首席副局長和轄下東亞處研析員。

此外，台灣情報人員一周還要執行三次「網溝與資料查詢」。所謂「網溝」即透過交友網站等社交媒體，發布招募廣告，從中挖掘可以為台情報單位提供不同情報、線索、資料的「線人」。

報導舉例，其中一名代號為「23SK756」情報小組少校，他撰寫的「110年5月第1周活動日誌」透露，幾乎每天都要花費大量時間（有時約9小時）從事「網溝」工作，透過QQ交友網站、中國約會App「探探」及招聘網等，發掘潛在線人。

台灣情報人員會先掌握線人弱點再「雪中送炭」。「32WS181」情報小組的文件標示一名當時約32歲的線人「洪俊莫」，他是中國一名副縣級官員，「具蒐報青海省內部機敏情訊之觸情條件」。

2021年2月至5月間，洪俊莫已向台灣情報人員販售17件每件價值5000元（未標註貨幣單位）的情資。洪俊莫已婚且育有兩子，經濟負擔沉重，每月生活開銷、房貸、車貸等合計約新台幣40萬元，明顯入不敷出。經台情報人員以金錢利誘後，陸續提供多項關於中國「十四五規劃」的機密資訊。

報導中還提及，某位「香港中港台專家」也是線人。資料顯示，一名當時65歲化名「藍平昌」的男子，為「中港台關係專家」和「時事評論作者」，在政治考核上「對香港政治治理感到失望，但也接受（現況）」。藍平昌2019年經一名台灣情報小組前組長「高上校」轉介，認識另一名情報人員「鄭宜廷」。

報導因此提醒，儘管香港目前尚無「間諜罪」，但香港保安局長鄧炳強早前已透露，港府正在積極研究「基本法」第23條立法工作，未來將會一併處理加強防範間諜和竊取國家機密的罪行。

香港 間諜 大使館

上一則

台灣政大生賣「把妹課」遭控開賣淫公司 驚動校方回應了

延伸閱讀

川普遭聯邦起訴 近半民眾認有政治動機 61%共和黨支持者力挺

川普遭聯邦起訴 近半民眾認有政治動機 61%共和黨支持者力挺
川普陷密件門 自己人檢舉？受雇律師「詳細筆記」成最強證詞

川普陷密件門 自己人檢舉？受雇律師「詳細筆記」成最強證詞
反送中運動4周年 台北千人上街遊行撐香港

反送中運動4周年 台北千人上街遊行撐香港
拜登和潘斯都帶走機密卻未起訴 可能是這些原因

拜登和潘斯都帶走機密卻未起訴 可能是這些原因

熱門新聞

一名女子以「性教育」為名，讓兒子、女兒和繼夫行集體性交，亂倫期間長達3年。台灣高等法院依未滿14歲之女子為性交等罪判繼父5年10月徒刑，生母3年2月徒刑。圖／ingimage

父女、兄妹、母子全亂倫 台婦詭辯「性教育」

2023-06-07 16:58
兩名清大校友日前在臉書指控就讀清大時遭當時任教的民運人士王丹性騷擾，其中一名徐姓男子今晚在臉書開直播，說出王丹更多騷擾行徑。(取材自臉書)

小鮮肉陪同、後宮特別座…被騷擾男開直播稱「不只對我」爆料王丹習慣

2023-06-05 20:08
台積電否認每周平均工時超過50小時。（路透）

「每天工作12小時」美國廠員工加班喊苦 台積電回應了

2023-06-05 21:05
一名黃色絲襪、白色短裙的長腿「辣妹」，竟偷拍女廁內2名女子如廁畫面，被抓才發現他是男兒身。記者王駿杰／翻攝

台長腿「辣妹」進女廁拍私密照 被抓褲底驚見一大包

2023-06-07 14:11
台北市北投區石牌一間牛肉麵名店，遭網友指控用「抹布水煮麵」。圖／摘自爆怨公社。

台灣知名牛肉麵店員工竟擰抹布水煮麵 醫師直呼噁心

2023-06-05 11:09
王丹。(記者許君達／攝影)

控王丹性騷 台男出示他加州住家照片：6/6前道歉否則提告

2023-06-03 22:32

超人氣

更多 >
12星座誰腦子動最快？天蠍要研究很久 這星座「聽一個詞就懂」

12星座誰腦子動最快？天蠍要研究很久 這星座「聽一個詞就懂」
4童如何在亞馬遜叢林活40天？13歲姊姊用髮帶搭帳篷、還會磨麵粉

4童如何在亞馬遜叢林活40天？13歲姊姊用髮帶搭帳篷、還會磨麵粉
泰晤士報：新冠爆發前 武漢科學家與解放軍合造病毒

泰晤士報：新冠爆發前 武漢科學家與解放軍合造病毒
加州買特斯拉 有1.5萬補助可拿 Model 3估2.5萬入手

加州買特斯拉 有1.5萬補助可拿 Model 3估2.5萬入手
章瑩穎遇難6年 男友至今未婚 父直播賺生活費遭網暴

章瑩穎遇難6年 男友至今未婚 父直播賺生活費遭網暴