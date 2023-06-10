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訪陸推10點兩岸建議 新黨主席：反對九二共識就是台獨

記者程遠述／台北10日電
新黨主席吳成典10日表示，連「九二共識」都反對「根本就是台獨傾向」。（本報資料照片）
新黨主席吳成典10日表示，連「九二共識」都反對「根本就是台獨傾向」。（本報資料照片）

新黨主席吳成典等人6月初到對岸訪問，與中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧及國台辦主任宋濤會面，今舉行記者會發布包括推動「兩岸共同市場」等10點兩岸政策建議。吳成典並表示，大陸行讓他感受到兩岸應減少敵意，而「九二共識」就是一個態度，連九二共識都反對，根本就是台獨傾向。

吳成典表示，這次和對岸國務院、對台官員都有交流，兩岸最重要就是趕快建立互信，讓敵意減少、善意增加，才能避免戰爭爆發，而要減少敵意就不能台獨，像九二共識是一個態度，如果說反對九二共識，然後「告訴我你不台獨、誰會相信？」

吳成典也表示，新黨主張兩岸和平統一，基於促進兩岸和平統一、降低兩岸衝突、謀求民眾福祉、擴大兩岸交流的目的，本次參訪提出針對台商、台生、台胞、陸配及關係兩岸經濟、民生、交通、就業、就學等十大建議。

有與大陸有關方面進行溝通並獲積極回應，有些事項大陸方面已經在做，有些將予以研究。具體項目包含：

1.推動「兩岸共同市場」，設立「台商專區」。

2.積極鼓勵台商廣泛參與一帶一路倡議建設項目。

3.建議大陸各省市仿照福建省廈門市，賦予台胞交通、投資、就業、就學優惠措施。

4.接納台灣人民申請各項專業及民生證照，擴大台灣證照直接採認範圍。

5.大陸鄉村振興建設項目，鼓勵台胞積極參與。

6.針對台灣農產品、食品進口大陸地區，設立兩岸共同驗證機制。

7.廈門大嶝的新建機場，建議命名為「金門國際機場」；廈門地鐵延伸至金門。

8.落實「新四通」，建議福建省對金門、馬祖賦予「最緊密的經濟夥伴關係」(CEPA)。

9.建議大陸方面繼續積極維護兩岸同胞合法權益。

10.新黨將強化對大陸台商服務；新黨組團考察香港、澳門「一國兩制」現況。

新黨發言人陳麗玲表示，兩岸兵凶戰危之際，新黨作為兩岸和平的旗手，新黨代表台灣對兩岸和平的期盼，堅定支持兩岸一家，共用大陸經濟發展機遇，為台灣鄉親的福祉衝破民進黨司法壓迫和輿論霸凌，堅定捍衛台灣鄉親的利益，向大陸有關部門爭取台胞福利，邁向民族復興的兩岸新未來。

就業 機場 國務院

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